Pazljivost za Pogačarja in Rogliča na Dirki po Franciji

Današnja osma etapa Dirke po Franciji bo dolga 183,4 kilometra. Označena je za ravninsko, a bo razgibana. Ne glede na vse pričakujemo zaključni šprint, ki bo zanimiv, saj se bo cesta nekoliko dvigala. Vodilni Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki se borita za skupno zmago, bosta morala biti vseskozi na preži. Kolesarji bodo kolesa pognali ob 13.05 z nevtralizirano vožnjo, na cilju pa jih pričakujemo po 17. uri.

Po petkovem posamičnem kronometru, na katerem je zmagal Remco Evenepoel pred Tadejem Pogačarjem, Primožem Rogličem in Jonasom Vingegaardom, je danes čas za ravninsko etapo, ki bo imela obilico pasti.

Slovenski šampion je včeraj izgubil nekaj malega v primerjavi z Belgijcem, a je odlično odpeljal kronometer, ki je bil v celoti pisan na kožo Evenepoelu. Zdaj njegova prednost v skupnem seštevku znaša 33 sekund. Tretji Vingegaard je na ravninskem kronometru, ki ni bil po njegovih željah, izgubil nekaj novega časa in zdaj za Pogijem zaostaja 1:15. Pribitek je imel tudi Roglič, ki je pokazal dobre noge, za rumeno majico pa zdaj po novem na četrtem mestu zaostaja 1:36.

Nenehno gor in dol

Kar pet kategoriziranih gorskih ciljev bo na današnji trasi, od tega bosta dva tretje, drugi pa četrte kategorije. A bo vseskozi razgiban teren. Tudi v zaključku ne bo povsem ravno. Povrhu vsega lahko bočni veter povzroči dodatni kaos, zato ni izključeno, da bi bila lahko uspešna tudi ubežna skupina.

Zanimiva trasa osme etape Foto: A. S. O.

Začelo se bo v kraju Semur-en-Auxois. Prvi gorski cilj bo predstavljal Cote de Vitteaux v dolžini dva kilometra (7,3-odstotni naklon). Po spustu bodo imeli kolesarji pred seboj vzpon na Cote de Villy-en-Auxios (2,4 kilometra/5,5 odstotka). Tako kot prvi gorski cilj bo tudi tretji tretje kategorije. Vzpon na Cote de Verrey-sous-Salmaise bo dolg 2,9 kilometra (šestodstotni naklon).

Sledilo bo nekaj predaha, nakar se bo trasa vseskozi dvigovala in spuščala. Na 66. kilometru bo leteči cilj.

Rahel vzpon v cilj

Tadej Pogačar ima ob progi veliko navijačev. Foto: Guliverimage Naslednji kategoriziran klanec bo predstavljal Cote de Santenoge (1,1 kilometra/8,1 odstotka), ki bo na 97. kilometru.

Ne bo treba čakati dolgo in na vrsto bo prišel zadnji kategoriziran klanec, ki bo prav tako četrte kategorije. Cote de Giey-sur-Aujon ima vrh na 396 metrih in bo na 122. kilometru. Dolg bo 1,2 kilometra in bo imel 8,4-odstotni povprečni naklon.

Zadnjih 20 kilometrov bo prav tako zanimivih, saj se bodo kolesarji povzpeli na nekategoriziran vzpon Sexontaines, cilj pa bo prav tako predstavljal rahlo vožnjo navkreber s povprečnim štiriodstotnim naklonom.

Zanimivo bo videti, kako se bodo dneva lotile ekipe s šprinterji. V ravninski etapi je tudi 2.400 višinskih metrov lahko za kakšnega šprinterja težji zalogaj. Zlasti ob neizprosnem tempu. Prav vsi favoriti za skupno zmago na Touru, vključno s Pogačarjem in Rogličem, se zavedajo, da bodo morali biti tudi v današnji etapi zelo pazljivi in se izogniti vsem pastem.