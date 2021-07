Kdo sploh lahko premaga Tadeja Pogačarja?

Na vrsti je 20. etapa 108. Dirke po Franciji in to je 30,8-kilometrska posamična vožnja na čas. Vodilni na dirki Tadej Pogačar (UAE Emirates) ima v skupnem seštevku pet minut in 45 sekund prednosti pred drugouvrščenim Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) in 5:51 pred Ekvadorcem Richardom Carapazom (Ineos Grenadiers), tudi danes pa velja za prvega favorita za etapno zmago.