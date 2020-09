Lahka etapa za vodilne, če ne bo vetra, padcev, okvar …

Pred kolesarji na Dirki po Franciji je na videz nezahtevna 19. etapa z enim samim kategoriziranim vzponom, pa še tem le četrte kategorije, ki bi morala biti za najboljše tekmovalce mala malica. Ampak na Touru se lahko zgodi marsikaj, ekipi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, Jumbo-Visma in UAE Emirates, bosta morali budno paziti na svoja aduta.

19. etapa Toura se bo začela ob 13.45, ko se bodo kolesarji iz Bourg en Brasseja podali na 166,5-kilometrsko pot do Champagnola. Edini kategoriziran klanec jih čaka na 82. kilometru, ko bodo dosegli vrh Cote de Chateau Chalona (IV. kategorija, 466 m. n. v., 4,3 kilometra vzpona s povprečnim naklonom 4,7 odstotka), ki ne bo izziv niti za šprinterje. Za te bo bolj zanimiv leteči cilj v Mournansu na 117. kilometru etape.

Foto: A. S. O.

Slovenska koledarja Primož Roglič in Tadej Pogačar branita rumeno in belo majico in sta z mislimi že pri sobotnem gorskem kronometru na Planche des Belles Filles, ki bo določil končni vrstni red letošnje francoske pentlje. "Tour še ni končan, na cesti se ti lahko pripeti marsikaj," je po 18. etapi opozoril Pogačar, medtem ko so novinarji Rogliča že spraševali, ali bo v soboto kolo za kronometer pred začetkom klanca menjal z lažjim in okretnejšim običajnim. "Razmišljamo o tem, ampak odločili se bomo v soboto tik pred štartom," pravi vodilni Zasavec.

Roglič do konca letošnje francoske pentlje ne bo več mogel računati na pomoč športnega direktorja ekipe Jumbo-Visma Merijna Zeemana, ki so ga zaradi žaljenja funkcionarja Mednarodne kolesarske zveze izključili s Toura.

Skupni vrstni red po 18 etapah: 1. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma 79;45:30 2. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates + 0:57 3. Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 1:27 4. Richie Porte (Avs) Trek-Segafredo 3:06 5. Mikel Landa Meana (Špa) Bahrain McLaren 3:28 6. Enric Mas Nicolau (Špa) Movistar Team 4:19 7. Adam Yates (VBr) Mitchelton-Scott 5:55 8. Rigoberto Uran (Kol) EF Pro Cycling 6:05 9. Tom Dumoulin (Niz) Team Jumbo-Visma 7:24 10. Alejandro Valverde (Špa) Movistar Team 12:12 … 43. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 2;26:38 78. Matej Mohorič (Slo) Bahrain-McLaren 3;41:25 92. Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 4;13:56

