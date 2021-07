Tadej Pogačar opozarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar (UAE Emirates) je prestal pasti 11. etape, v kateri so morali kolesarji dvakrat prevoziti Mont Ventoux. Izzval ga je Danec Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), ki se je ob zaključku drugega vzpona odpeljal naprej, a ga je Pogi ob pomoči Rigoberta Urana in Richarda Carapaza pri spustu do cilja ujel.

Danes osrednji favoriti za končno zmago nimajo opravka s hribovito etapo, saj bo na trasi 11. etape le en kategoriziran klanec. Cote du belvedere de Tharaux bo približno na polovici dneva, dolg bo 4,4 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 4,6 odstotka.

Foto: A.S.O.

A bo imela etapa vseeno pasti, česar se zaveda tudi lastnik rumene majice. Veter bi lahko ponagajal kolesarjem, in večkrat smo lahko že videli, kako so ravno ravninske etape presenetile, zato bo moral biti z moštvenimi kolegi pri UAE Emirates nenehno na preži. "Ne, za rumeno majico res ni enostavnih dni. Že danes se morda obeta nov dan v vetru. Do konca je treba iti 'ful gas'," opozarja Pogačar, ki je na dobri poti, da ubrani lanskoletno zmago na Touru.

Bi lahko danes še četrto etapno zmago na letošnjem Touru osvojil Mark Cavendish, ki je v sredo prestal vse pasti Mont Ventouxa in pravočasno prišel v cilj? Po skupnem številu etapnih zmag na Dirki po Franciji je trenutno pri številki 33, rekorder pa je še vedno legendarni Eddy Mercx, ki mu je uspelo zmagati v 34 etapah.