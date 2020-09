Vesela novica iz Francije: Roglič in Pogačar si lahko oddahneta

Mučnega čakanja je konec. Francoski športni časnik L'Equipe poroča, da med kolesarji in drugem osebju ni pozitivnih primerov na koronavirus, tako da bodo današnjo 10. etapo začeli vsi, ki so še v konkurenci, med njimi seveda tudi rumena majica Primož Roglič (Jumbo Visma) in Tadej Pogačar (UAE). Današnja ravaninska etapa se bo začela ob 13.30.

V skladu s protokolom organizatorjev najprestižnejše kolesarske dirke na svetu so morali vsi kolesarji in člani 22 moštev Tour de Francea, torej 650 ljudi, med nedeljo in ponedeljkom opravili test PCR, namenjen odkrivanju okužb z virusom sars-cov-2, po do zdaj znanih podatkih, uradne potrditve še ni, pa med njimi ni nobenega pozitivnega primera, kar pomeni, da se bo Tour z današnjo 10. etapo nadaljeval v popolni zasedbi.

Pozitivnih primerov ni:

Aucun coureur positif au Covid-19 sur le Tour de France



Tous les coureurs et membres des staffs des vingt-deux équipes du Tour de France ont subi un test de détection du Covid-19. Aucun coureur ne s'est révélé positif. https://t.co/E7hdMqXUH1#TDF2020 pic.twitter.com/hNLV16y6qP — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 8, 2020

Relief 10. ravninske etape.

