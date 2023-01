Kolesarji na delu v Avstraliji, prolog pripadel slovenskemu sosedu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski kolesar Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) je zmagovalec prologa na dirki po deželi tam spodaj. Za uvod je 29-letnik najhitreje opravil s 5,5 km dolgo traso v avstralskem mestu Adelaide. Slovencev ni na startu prve preizkušnje svetovne serije kolesarstva v sezoni 2023. Za Bettiola je bila to četrta zmaga v karieri in prva po 18. etapi na dirki po Italiji leta 2021.

Na roko so 29-letniku iz Poggibonsija šle tudi razmere, saj je 5,5 km dolgo traso prepeljal v suhih razmerah, nato pa je v nadaljevanju tekmovalce motil dež. Ta je kasneje sicer ponehal, a so bili do nekoliko boljših razmer ob koncu preizkušnje favorizirani tekmovalci že v cilju.

Najbolj se je Albertu Bettiolu približal Američan Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), ki je zaostal osem sekund. Še dve sekundi dlje je bil na progi tretjeuvrščeni Danec Julius Johansen (Intermarche-Circus-Wanty).

Winning words from winning rider of the efex Prologue, Alberto Bettiol.



efex | @SantosLtd #TourDownUnder pic.twitter.com/w6H0sWZkmN — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 17, 2023

V sredo bo na sporedu prva etapa po krožni trasi v okolici Tanunde. Gre za razgibano etapo v dolžini 149,9 km s petkratnim prečkanjem hriba Menglers (4,5 km/3,7 %). Dirka po deželi tam spodaj se bo končala v nedeljo.

Slovencev ni na startu prve preizkušnje v svetovni seriji, prav tako ne Slovenk na prvi ženski dirki najvišje ravni. Ta se je danes končala s skupno zmago domačinke Grace Brown (FDJ-Suez), ki je imela po treh etapah deset sekund naskoka pred še eno domačinko Amando Spratt (Trek-Segafredo).