Odločilni trenutek za Primoža Rogliča, Vingegaard z novostjo

Na Dirki po Algarveju bo danes zaključna peta etapa, v kateri čaka kolesarje 19,6 kilometra dolg kronometer s ciljem na znameniti Alto de Malhão (2,1 km s povprečnim naklonom 9,3 %). Ta etapa bo dala končni rezultat v skupnem seštevku. Primož Roglič (Red Bull - BORA - Hansgrohe) lovi skupno zmago proti največjima tekmecema, Joãu Almeidi (UAE Team Emirates) in Jonasu Vingegaardu (Team Visma | Lease a Bike). Roglič bo štartal ob 16.08, Vingegaard ob 16.10, Almeida pa ob 16.16, medtem ko se bo kronometer začel ob 13.31.

Kot zadnji se bo na progo danes ob 16.20 podal trenutno vodilni v skupnem seštevku Jan Christen (UAE Emirates), ki pa bo težko zadržal prednost pred osrednjimi tekmeci za skupno zmago.

Vrstni red pred zadnjo etapo

# Tekmovalec Ekipa Čas 1 Jan Christen UAE Team Emirates-XRG 12:50:45 2 Joao Almeida UAE Team Emirates-XRG + 04 3 Laurens De Plus INEOS Grenadiers + 07 4 António Morgado UAE Team Emirates-XRG + 14 5 Luca Vergallito Alpecin-Deceuninck + 20 6 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike + 20 7 Primož Roglič Red Bull-BORA-hansgrohe + 23 8 Tao Geoghegan Hart Lidl-Trek + 23 9 Quinten Hermans Alpecin-Deceuninck + 23 10 Romain Grégoire Groupama-FDJ + 26

Domačin in njegov moštveni kolega Joao Almeida je videti v najboljšem položaju, saj za vodilnim mestom zaostaja štiri sekunde. Jonas Vingegaard je naslednji v vrsti favoritov, ki za Almeido zaostaja 16, medtem ko Primož Roglič 19 sekund.

Foto: Volta Algarve

Danski as pred odločilno etapo ne skriva, da je pripravljen na manjše spremembe v svoji vožnji na kronometer, hkrati pa je razkril, da je njegova ekipa naredila spremembe na nastavitvah tovrstnega kolesa. "Na kronometrskem kolesu smo naredili nekaj manjših sprememb. Tako da bomo videli, kako delujejo, hkrati pa tudi, kako sem pripravljen. Seveda upam, da bom dobro vozil in da bom imel dobre noge. Jasno je, da bo danes pomemben dan za skupni seštevek. Zadnjih nekaj dni sem se nekoliko bolj osredotočil na kronometrsko kolo. Upam, da se bo obrestovalo in da bom imel dobre noge," je dejal Jonas za Feltet.dk.

Štartna lista zadnjih kolesarjev