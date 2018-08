Bujakova izgubila eno mesto, etapa Danki

Druga v današnji ravninski etapi je bila Nizozemka Lucinda Brand, ki je v skupnem seštevku prehitela Bujakovo.

Brandova dve etapi pred koncem dirke za van Vleutenovo zaostaja 22 sekund, Bujakova 29, še sekundo več tretja Nizozemka Ellen van Dijk in še eno več Kanadčanka Leah Kirchmann.

V času današnje zmagovalke so skozi cilj prišle še tri članice BTC-ja. Švedinja Hanna Nilsson je bila 27., Polona Batagelj 37. in Rusinja Anastazija Jakovenko 40. Urška Žigart je končala na 75. mestu z dvema minutama in 10 sekundami zaostanka. Ljubljanske kolesarke so med ekipami na četrtem mestu.

