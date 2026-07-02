V dneh pred začetkom Tour de Franca v Barceloni je v Katalonijo pripotoval tudi Chris Froome, ki je tam prisoten kot ambasador enega od avtomobilskih sponzorjev Toura. Med drugim pa je v pogovoru za medije razkril nekaj, kar je bilo bolj ali manj že jasno: da ni več kolesar.

41-letni britanski kolesar Chris Froome v tej sezoni ni našel ekipe, glede na njegove predstave v zadnjih letih, ko je njegova kariera počasi ugašala, to niti ni presenetljivo, kljub temu pa nikoli ni na glas povedal, ali je njegove kariere uradno konec. Uradne objave tako ni bilo nikoli, vse do zdaj, ko je na neposredno vprašanje pred začetkom Toura, ali se je dejansko upokojil in se prenehal ukvarjati s kolesarstvom, odgovoril: "Da. Na žalost se je že lani pokazalo, da se bo končalo, a takrat še nisem vedel, da je res konec."

Britanskega kolesarskega zvezdnika so morali namreč lani konec avgusta po nesreči med treningom prepeljati v bolnišnico, bil je huje poškodovan. Zlomil si je več reber, vretence v predelu spodnjega dela hrbta ter si prebodel pljučno krilo. Froome je bil takrat v zadnjem letu dolgoročne in donosne pogodbe z Israel-Premier Techom, že šest let pred tem pa je imel hudo nesrečo na treningu, po kateri ni nikoli več posegel po najboljših izidih.

Britanec je v karieri štirikrat osvojil dirko po Franciji (2013, 2015, 2016, 2017), slavil pa je tudi na preostalih dveh tritedenskih preizkušnjah. Na Giru je bil najboljši leta 2018, kar je bila tudi njegova zadnja od skupno 46 zmag v karieri, na Vuelti pa je slavil leta 2011 in 2017. Osvojil je še številne druge večdnevne dirke, večji del kariere pa je preživel v takrat prevladujoči zasedbi Skya.

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