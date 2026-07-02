Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
2. 7. 2026,
20.55

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,50

Natisni članek

Natisni članek
Chris Froome konec kariere

Četrtek, 2. 7. 2026, 20.55

1 ura, 7 minut

Konec kariere

Chris Froome potrdil: Da. Konec je.

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,50
Chris Froome | Chris Froome je potrdil, da je njegove kariere konec. | Foto Guliverimage

Chris Froome je potrdil, da je njegove kariere konec.

Foto: Guliverimage

V dneh pred začetkom Tour de Franca v Barceloni je v Katalonijo pripotoval tudi Chris Froome, ki je tam prisoten kot ambasador enega od avtomobilskih sponzorjev Toura. Med drugim pa je v pogovoru za medije razkril nekaj, kar je bilo bolj ali manj že jasno: da ni več kolesar.

41-letni britanski kolesar Chris Froome v tej sezoni ni našel ekipe, glede na njegove predstave v zadnjih letih, ko je njegova kariera počasi ugašala, to niti ni presenetljivo, kljub temu pa nikoli ni na glas povedal, ali je njegove kariere uradno konec. Uradne objave tako ni bilo nikoli, vse do zdaj, ko je na neposredno vprašanje pred začetkom Toura, ali se je dejansko upokojil in se prenehal ukvarjati s kolesarstvom, odgovoril: "Da. Na žalost se je že lani pokazalo, da se bo končalo, a takrat še nisem vedel, da je res konec."

Britanskega kolesarskega zvezdnika so morali namreč lani konec avgusta po nesreči med treningom prepeljati v bolnišnico, bil je huje poškodovan. Zlomil si je več reber, vretence v predelu spodnjega dela hrbta ter si prebodel pljučno krilo. Froome je bil takrat v zadnjem letu dolgoročne in donosne pogodbe z Israel-Premier Techom, že šest let pred tem pa je imel hudo nesrečo na treningu, po kateri ni nikoli več posegel po najboljših izidih.

Britanec je v karieri štirikrat osvojil dirko po Franciji (2013, 2015, 2016, 2017), slavil pa je tudi na preostalih dveh tritedenskih preizkušnjah. Na Giru je bil najboljši leta 2018, kar je bila tudi njegova zadnja od skupno 46 zmag v karieri, na Vuelti pa je slavil leta 2011 in 2017. Osvojil je še številne druge večdnevne dirke, večji del kariere pa je preživel v takrat prevladujoči zasedbi Skya.

Preberite še:

Jonas Vingegaard
Sportal Vingegaard: Tadej je eden najboljših kolesarjev vseh časov, a ...
Remco Evenepoel
Sportal "Najboljša odločitev" Remca Evenepoela, ki poka od samozavesti
Chris Froome konec kariere
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.