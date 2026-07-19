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Avtor:
J. L.

Nedelja,
19. 7. 2026,
15.30

Osveženo pred

59 minut

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Natisni članek
Andrew Urlaub smučarski skoki konec kariere študij medicine

Nedelja, 19. 7. 2026, 15.30

59 minut

Andrew Urlaub je končal kariero, a skokom ne želi obrniti hrbta

Avtor:
J. L.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Andrew Urlaub | Andrew Urlaub ni več našel zadovoljstva v smučarskih skokih kot profesionalni športnik. | Foto Guliverimage

Andrew Urlaub ni več našel zadovoljstva v smučarskih skokih kot profesionalni športnik.

Foto: Guliverimage

Pri vsega 25 letih je ameriški smučarski skakalec Andrew Urlaub sporočil, da končuje športno pot. Trikratni udeleženec svetovnega prvenstva je v svetovnem pokalu štirikrat skočil do točk, največji cilj pa je ostal neizpolnjen – nikoli ni dočakal olimpijskega nastopa. Zdaj se bo posvetil študiju športne medicine, skokom pa ne želi obrniti hrbta.

Odločitev o koncu kariere je sprejel po obdobju, v katerem rezultati in vsakodnevni skakalni ritem niso več prinašali zadovoljstva, ki ga je iskal.

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"Vedno bom hvaležen za kariero, ki sem jo imel, a v zadnjih letih nisem več užival v tem, kar počnem," so izjavo Andrewa Urlauba povzeli pri skijumping.pl.

Američan je priznal, da mu ni uspelo uresničiti vseh zastavljenih ciljev, vendar ima ob slovesu mirno vest.

"Nisem dosegel vsega, kar sem si želel, vendar sem naredil vse, kar sem lahko. Čas je, da grem naprej," je pojasnil in dodal, da bi rad tudi v prihodnje ostal povezan s smučarskimi skoki.

Najlepši rezultat dosegel v Planici

Urlaub je prve korake v mednarodni konkurenci naredil februarja 2016 na domači tekmi pokala FIS v Eau Clairu. V ameriško reprezentanco se je prebil leta 2019, nato pa svojo državo trikrat zastopal na svetovnih prvenstvih – v Seefeldu 2019, Oberstdorfu 2021 in Planici 2023.

Posvetil se bo študiju medicine. | Foto: Guliverimage Posvetil se bo študiju medicine. Foto: Guliverimage

Prav v Sloveniji je dosegel najboljši rezultat na največjih tekmovanjih. Na srednji skakalnici v Planici je osvojil 26. mesto. Štirikrat se je prebil tudi med dobitnike točk svetovnega pokala. Prvič mu je uspelo februarja 2023, ko je bil v Willingenu 26. Naslednjo zimo je v Lillehammerju osvojil 27. mesto, v sezoni 2024/25 je bil v Saporu 30., zadnjo zimo pa je na srednji skakalnici v Falunu znova zasedel 26. mesto.

Olimpijske igre so ostale nedosegljive

Neuresničena je ostala predvsem želja po nastopu na olimpijskih igrah. Po koncu tekmovalne poti se namerava posvetiti študiju športne medicine, smučarske skoke pa bi rad spoznal še z druge strani.

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