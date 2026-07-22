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Avtor:
STA

Sreda,
22. 7. 2026,
7.43

Osveženo pred

14 minut

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Guillermo Ochoa konec kariere Mehiška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Sreda, 22. 7. 2026, 7.43

14 minut

Legendarni mehiški vratar Ochoa končal kariero

Avtor:
STA

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Guillermo Ochoa | Ochoa končuje svojo nogometno pot. | Foto Guliverimage

Ochoa končuje svojo nogometno pot.

Foto: Guliverimage

Svetovno prvenstvo na domačih tleh je mehiškemu nogometnemu vratarju Guillermu Ochoi ponudilo še zadnjo priložnost, da zablesti na največjem odru. Zdaj ta kultni nogometaš po več kot 20 letih v profesionalnem nogometu končuje svojo pot.

Enainštiridesetletnik je po domačem mundialu in več kot dveh desetletjih profesionalne kariere napovedal konec športne poti.

"S seboj odnašam naklonjenost in ljubezen milijonov ter prepričanje, da sem za Mehiko dal vse," je na družbenih omrežjih zapisal Ochoa le nekaj dni po koncu svetovnega prvenstva.

Na tem velikem turnirju, ki so ga gostile ZDA, Mehika in Kanada, je Ochoa postal eden od le treh igralcev, ki so nastopili na šestih svetovnih prvenstvih. Druga dva sta Argentinec Lionel Messi in Portugalec Cristiano Ronaldo.

"Nikoli si nisem mogel predstavljati, kam me bodo te sanje popeljale," je dejal Ochoa, ki je z reprezentanco nastope končal v osmini finala in porazom z 2:3 proti Angliji.

Ochoa je bil mehiški prvi vratar na svetovnih prvenstvih v letih 2014, 2018 in 2022, pred tem pa je z reprezentanco potoval kot rezervni vratar že leta 2006 in 2010. Tokrat je vlogo prvega vratarja prevzel Raul Rangel.

"Biti vratar pomeni vedeti, da moraš 90 minut čakati na tisti trenutek, ko je vse odvisno od tebe. In ko ta trenutek nastopi, ne smeš oklevati," je še zapisal.

Čeprav se je vratar v klubski karieri preselil v Evropo, si tam nikoli ni zagotovil mesta v katerem od vrhunskih klubov.

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