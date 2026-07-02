"Najboljša odločitev" Remca Evenepoela, ki poka od samozavesti

V soboto se bo z ekipnim kronometrom v Barceloni začela letošnja Dirka po Franciji, na kateri bo Tadej Pogačar lovil svojo peto zmago na Touru. A Slovenca čakajo zahtevne etape in tudi motivirani tekmeci. Med njimi je tudi Remco Evenepoel, ki bo prvič na Touru nastopil v dresu Red Bull - BORA - hansgrohe, kjer si bo vlogo kapetana delil z zmagovalcem Dirke po Sloveniji, Florianom Lipowitzem. V ekipi pa jima bo pomagal tudi Slovenec Jan Tratnik.

26-letni Evenepoel je željan dirkanja, saj po razgibani pomladi, v kateri je med drugim zmagal na Amstel Gold Race, a padel na Dirki po Kataloniji, zatem načrtno treniral brez dirk in vse misli usmeril v pripravo zgolj in samo na Dirko po Franciji. Nazadnje je tako tekmoval 26. aprila na dirki Liege–Bastogne–Liege, kjer je bil tretji z več kot dvema minutama zaostanka za zmagovalcem Tadejem Pogačarjem. Po daljšem premoru samozavesti in motiviranosti Evenepoelu ne primanjkuje.

"To, da nisem tekmoval od dirke Liege–Bastogne–Liege, je bila najboljša odločitev, saj sem imel res čas za priprave. Po Liegu sem moral zamenjati tudi trenerja, zato sem se odločil, da medtem ne bom tekmoval. Tako sem lahko dobro sodeloval z novim trenerjem. Vse je šlo dobro, kolikor je bilo mogoče, da sem tukaj v najboljši možni formi. Bomo videli, kako se bo zdaj izteklo," ki je svojo pripravljenost zaupal v roke nizozemskega trenerja, Tima Heemskerka.

Vlogo kapetana si bo delil skupaj s Florianom Lipowitzem, ki je v pripravah na Tour suvereno dobil tudi dirko Po Sloveniji. "Dobro sodelujeva, k temu nimam kaj dodati, tudi na Touru smo skupaj kot ekipa. Že dolgo veva, da bova oba kapetana, skupaj sva dirkala po Kataloniji, tudi tam sva se trudila drug za drugega in se žrtvovala eden za drugega in ekipo. Tukaj ni nobenih posebnosti," je povedal Evenepoel, ki je na novinarski konferenci pred začetkom dirke prejel tudi vprašanje o ciljih na dirki. "Želim zmagati na ekipni vožnji na čas in nato z ekipo prevzeti rumeno majico. Seveda želite, da rečem, da bi rad stal na stopničkah, in da to pove tudi Florian. Oba sva že stala na stopničkah, skupaj s Pogačarjem in Vingegaardom. Na tej dirki želiva oba pokazati najboljše verzije sebe," je še povedal Belgijec.

Florian Lipowitz Foto: Aleš Fevžer

Lipowitz z dobro popotnico iz Slovenije

Besedo je dobil tudi Lipowitz, ki je spregovoril o glavnih tekmecih, Tadeju Pogačarju, Jonasu Vingegaardu in Paulu Seixasu. "Vsi trije so letos že dokazali, da so zelo močni. Kot ekipa bomo pokazali, da smo dobro pripravljeni in da smo na dobri ravni," je bil bolj redkobeseden Nemec, ki je prostor pod novinarskimi žarometi prepustil leto dni starejšemu ekipnemu kolegu.

Ob koncu novinarske konference sta vodilna člena nemške ekipe prejela tudi vprašanje, kaj se lahko naučita drug od drugega, na kar se je belgijski kolesar odzval nekoliko ogorčeno: "Sva povsem različna in zato se nama ni treba ničesar učiti drug od drugega. To se mi zdi nekoliko nenavadno vprašanje. Ostajava to, kar sva, in oba sva vodji, vsak dela svoje stvari na svoj način. Zadovoljen sem s tem, kar sem, in tudi Lipo tega ne bi želel spremeniti pri sebi," je še povedal Evenepoel.



Here I am bringing you a comparison between Remco Evenepoel’s golden bike from the early part of the season and the bike he will use at the Tour de France and from now on.



I like the change 😍 pic.twitter.com/WRm0wkj81g — Lukáš Ronald Lukács (@lucxsronald) July 1, 2026 Remco Evenepoel je pred dirko po Franciji prejel novo kolo. Še vedno vozi S-Works Tarmac SL9, vendar posebno izdajo 'Gold Remco Edition', ki vsebuje več zlata kot model, ki ga je vozil v prvi polovici leta 2026. Evenepoelov prejšnji S-Works Tarmac SL9 je že imel več zlatih detajlov v navezi na na njegova olimpijska naslova leta 2024. Takrat so bili na primer konci vilic in sedežne opore že zlati, zdaj pa so zlate celotne vilice in velik del okvirja.

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