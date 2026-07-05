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Avtor:
J. L.

Nedelja,
5. 7. 2026,
18.26

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Nora Midtsundstad konec kariere smučarski skoki slovo mladinsko svetovno prvenstvo

Nedelja, 5. 7. 2026, 18.26

1 ura, 23 minut

Norvežanka Midtsundstad pri 22 letih končala kariero zaradi posledic padca

Avtor:
J. L.

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Nora Midtsundstad konec kariere | Nora Midtsundstad je pri 22 letih končala kariero zaradi posledic padca izpred šestih let | Foto Guliverimage

Nora Midtsundstad je pri 22 letih končala kariero zaradi posledic padca izpred šestih let

Foto: Guliverimage

"Žalostno je spoznati, da je konec prej, kot sem si želela," je ob koncu kariere zapisala norveška smučarska skakalka Nora Midtsundstad. Skoki so bili del njenega življenja od petega leta, a posledice padca izpred šestih let so bile prehude, da bi lahko nadaljevala. Odločitev je sprejela po priporočilih, saj želi telesu dati najboljše možnosti za okrevanje.

Nora Midtsundstad je nase opozorila predvsem v mladinskih kategorijah. Na mladinskem svetovnem prvenstvu leta 2022 v Zakopanah je z norveško reprezentanco osvojila bronasto medaljo v mešani ekipni tekmi, posamično je bila šesta, z žensko ekipo pa peta. Leto pozneje je v Whistlerju posamično skočila do petega mesta, z norveško ekipo je bila četrta, v mešani ekipni tekmi pa sedma.

Skoki so jo spremljali od otroštva

Dobro se je znašla tudi v celinskem pokalu. Leta 2022 je trikrat zmagala, vse tri uspehe pa dosegla na domačih tleh – dvakrat v Vikersundu in enkrat v Notoddenu. Istega leta je bila trikrat tretja tudi v poletnem celinskem pokalu v Lake Placidu. V svetovnem pokalu se je najvišje zavihtela v Beljaku, kjer je bila 13., pri nas na Ljubnem pa 16.

V mladinski konkurenci je z Norveško osvojila bron na svetovnem prvenstvu v Zakopanah. Nastopala je tudi v svetovnem pokalu. Na Ljubnem je bila denimo 16., v Beljaku pa 13. | Foto: Guliverimage V mladinski konkurenci je z Norveško osvojila bron na svetovnem prvenstvu v Zakopanah. Nastopala je tudi v svetovnem pokalu. Na Ljubnem je bila denimo 16., v Beljaku pa 13. Foto: Guliverimage

A kariera ni šla v smeri, ki si jo je želela. Razlog so bile zdravstvene težave po padcu na skakalnici.

"Odkar sem bila stara pet let, so bili smučarski skoki velik del mojega življenja. Ta šport mi je dal ogromno veselja, občutka obvladovanja, prijateljstev in izkušenj, ki jih bom vedno nosila s seboj. Zato je žalostno spoznati, da je konec prišel prej, kot sem si želela," je v čustvenem zapisu sporočila Norvežanka.

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Posledice padca so bile prevelike. Pred šport je morala postaviti zdravje.

Po njenih besedah so posledice padca izpred šestih let preveč vplivale na njen razvoj: "Naredila sem vse, kar sem lahko, da bi lahko še naprej skakala, a so težave na moj razvoj kot skakalke vplivale bolj, kot sem prej priznala. Zato po priporočilih končujem kariero, da telesu dam najboljše možne pogoje, da ozdravi."

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Ob slovesu se je zahvalila vsem, ki so jo spremljali na športni poti: "Hvala vsem, ki ste me podpirali in bili del moje kariere od začetka do konca. Za vedno bom hvaležna za vse, kar so mi dali skoki."

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