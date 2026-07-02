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Avtor:
Š. L.

Četrtek,
2. 7. 2026,
18.55

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Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Visma | Lease a Bike Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Wout Van Aert

Četrtek, 2. 7. 2026, 18.55

6 minut

Pred začetkom Dirke po Franciji 2026

Jonas Vingegaard pred začetkom Toura: To je za nas velik udarec

Avtor:
Š. L.

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Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard se počuti veliko bolje kot pred začetkom lanskega Toura. | Foto Guliverimage

Jonas Vingegaard se počuti veliko bolje kot pred začetkom lanskega Toura.

Foto: Guliverimage

Jonas Vingegaard bo na prihajajoči Dirki po Franciji glavni izzivalec slovenskega asa, Tadeja Pogačarja, ki bo lovil svojo peto zmago na Dirki vseh dirk. A Vingegaard je na novinarski konferenci pred začetkom dirke sporočil, da je pripravljen na boj do zadnjega ovinka, bo pa pogrešal pomoč Wouta van Aerta, ki ga zaradi poškodbe ni na startu. "To je za nas velik udarec," je sporočil Danec.

Tadej Pogačar je v tej sezoni že pri 13 zmagah po le 16 tekmovalnih dneh, a tudi Jonas Vingegaard je zelo uspešen z 12 zmagami, potem ko je dobil Pariz–Nico, Katalonijo in tudi Giro. Danec je tako prišel na Tour izjemno pripravljen in po dveh letih tudi brez težav v prvem delu sezone. Zato je pričakovati močan odpor kolesarja, ki je s slavjem na Giru postal osmi v zgodovini z zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah.

"Priprave so potekale dobro, po Giru sem imel nekaj časa za odmor, nato pa sem imel čas za regeneracijo in sem spet začel trenirati. Zadnjih nekaj tednov sem bil z ekipo v Tignesu in sem se dobro pripravil. Veselim se začetka, leto je bilo doslej odlično in upam, da bom lahko tako nadaljeval," je na novinarski konferenci pred začetkom dirke v Barceloni povedal 29-letni danski kolesar.

Letos je dobil Dirko po Italiji. | Foto: Guliverimage Letos je dobil Dirko po Italiji. Foto: Guliverimage

"Na Giru se mi ni bilo treba preizkušati do najvišje meje, kar mi je omogočilo, da sem si po dirki hitreje opomogel in se vrnil v ritem. Ko si izčrpan, potrebuješ še dva tedna okrevanja, preden začneš graditi formo. Iz Gira sem prišel v dobrem stanju in sem lahko hitro začel spet graditi formo," samozavesti ne primanjkuje zmagovalcu Dirke po Italiji, ki je s tem uspehom osvojil vse tri dirke Grand Toura. "To meni in ekipi nekoliko zmanjša pritisk, a Tour je največja dirka, na kateri želiš zmagati," je poudaril.

V primerjavi z lanskim Tourom bolj samozavesten, a bo pogrešal van Aerta

Spregovoril je tudi o primerjavi z lanskim Tourom, na katerem je na koncu v skupnem seštevku za Pogačarjem na drugem mestu zaostal štiri minute in 24 sekund, a je imel v primerjavi z letos precej otežene priprave. Spomnimo, lani marca je sicer grdo padel na peti etapi dirke Pariz–Nica zaradi posledic padca in pretresa možganov pa je takrat predčasno končal dirko in se moral za dalj časa posvetiti okrevanju. "Počutim se bolje in močneje kot pred lanskoletnim Tourom. Počutim se bolje tudi psihično, letos sem bolj užival v dirkanju. Za zdaj gre vse zelo dobro, tudi psihično sem v dobrem stanju," je dejal Danec in spregovoril tudi o moči Pogačarjeve ekipe, UAE Emirates - XRG. "Imajo res močno zasedbo, tako za gorske etape kot za kronometrsko ekipno vožnjo. A ne osredotočamo se na UAE, temveč na ekipo, ki smo jo zgradili mi."

Wout van Aert | Foto: Reuters Wout van Aert Foto: Reuters

V ekipi Visma | Lease a Bike pa danski as ne bo mogel računati na pomoč vsestranskega Wouta van Aerta, ki se je poškodoval že na treningu nekaj dni pred začetkom Dirke Auvergne–Rhône–Alpes, bolj znane po prejšnjem imenu Kriterij po Dofineji. Med dirko se mu je iz neznanega razloga vnela rana na komolcu, po posvetu z ekipo pa so se odločili, da bo Belgijec izpustil Tour de France. Van Aert je sicer v tej sezoni med drugim dobil dirko Pariz–Roubaix, kjer je v ciljnem sprintu strl Pogačarja. "To, da Wouta ni tukaj, je za nas velik udarec, pa nikakor ne samo zaradi ekipnega kronometra, temveč celotnega Toura. Velikokrat je že pokazal, kako dober je. Resnično je škoda, da ga ne bo zraven," je še dodal Vingegaard, ki je bil na Dirki po Franciji najboljši v letih 2022 in 2023.

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Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Visma | Lease a Bike Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Wout Van Aert
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