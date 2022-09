Bujakova ostaja v ekipi UAE Team ADQ tudi v sezoni 2023

Bujakova je na seznamu osmih tekmovalk, ki so jih v tej ekipi že potrdili kot članice za naslednjo sezono. Poleg slovenske tekmovalke, ki je na nedavnem evropskem prvenstvu zasedla 16. mesto v vožnji na čas, konec tedna pa jo v Avstraliji čaka nastop na cestni preizkušnji na SP, so v postavi za naslednjo sezono še štiri Italijanke (Sofia Bertizzolo, Erica Magnaldi, Laura Tomasi in Anna Trevisi), Rusinja Alena Ivančenko, Švicarka Linda Zanetti in Safiya Alsayegh iz ZAE.

Kot so pri ekipi zapisali v sporočilu za javnost, od slovenske državne prvakinje pričakujejo dragoceno pomoč sotekmovalkam, obenem pa bo lahko v naslednji sezoni iskala tudi nove izzive.

V sezoni 2022 je imela ekipa UAE Team ADQ v postavi 15 tekmovalk, tudi drugo slovensko predstavnico Uršo Pintar.

