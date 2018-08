Bujakova do drugega mesta v etapi in skupnem seštevku

Van Vleutenova je imela po 132,2 kilometra 12 sekund prednosti pred zasledovalkami, med katerimi je bila v sprintu najhitrejša Bujakova. Nizozemke na poti do zmage ni zmotil niti napačen zavoj, ko je zavila s trase, se morala ustaviti in obrniti nazaj.

V času skupine z Bujakovo so do cilja prišle še tri članice BTC City Ljubljane. Rusinja Anastazija Jakovenko je bila 19., Polona Batagelj 22. in Švedinja Hanna Nilsson 22. Urška Žigart je bila 67., zaostala je šest minut in dve sekundi. Nizozemka Maaike Boogaard etape ni končala.

Do konca dirke so še štiri etape.