Vanmarcku klasika v Bretaniji, Mohorič 11.

Belgijski kolesar Sep Vanmarcke je zmagovalec enodnevne dirke svetovne serije Bretagne Classic - Ouest-France v Plouayju. Po 248,1 kilometra je imel član ekipe EF Education First več moči od rojaka Tiesja Benoota in Avstralca Jacka Haiga. Najboljši Slovenec je bil Matej Mohorič, član Bahrain-Meride je bil 11.

Vanmarcku, ki je slavil osmo poklicno zmago in prvo na najvišji ravni kolesarstva, je odločilen napad uspel kilometer pred ciljem. Takrat je močno pospešil, Benoot in Haig, s katerima je premagoval zadnje kilometre, pa nista imela moči, da bi nadoknadila zamujeno.

Mohorič je po krajšem tekmovalnem premoru po napornem poletju, ko je nastopal na dirki po Franciji in Poljski, pokazal, da je še vedno v dobri formi. Vozil je v glavnini skupaj s favoriti, a ni imel pravega odgovora, ko so 21 kilometrov pred koncem napadli Vanmarcke, Benoot in Haig. Na koncu je sprintal za deveto mesto, na koncu je bil 11. Njegova skupina je zaostala 28 sekund.

Matej Mohorič je končal na 11. mestu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Jan Polanc (UAE Emirates) je bil poleg Mohoriča edini Slovenec na cilju. Osvojil je 39. mesto, zaostal je 3:55 minute.

Grega Bole, zmagovalec dirke leta 2011, in Jan Tratnik, oba sicer člana Bahrain-Meride, sta odstopila.

