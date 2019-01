Brajkovič: Težko je, ne smemo pa se pretvarjati, da sem žrtev

"Ne počutim se ravno najbolje, sem pa vesel, da je novica končna prišla v javnost. Vse skupaj se je vleklo več kot pol leta. Po nepotrebnem. Če bi bilo po moji volji, bi novica že zdavnaj prišla v javnost in bi se lahko soočil z njo. Prikrivanje ni dobro za nikogar," je v pogovoru za Planet TV priznal Jani Brajkovič, nekoč eden najvidnejših slovenskih predstavnikov kolesarskega športa.

Novico o kršitvi protidopšinških pravil je javnosti posredoval včeraj, prek zapisa na svojem blogu. Objava naj bi bila časovno usklajena z UCI.

Brajkovič je novico o tem, da so v njegovem urinskem vzorcu našli sledove snovi metilheksanamina (MH), ki je v tekmovalnem športu prepovedana, izvedel šele konec julija, torej dobre tri mesece po odvzetem vzorcu. Priznava, da je bil šokiran. "To je bilo zame povsem nepričakovano," je dejal.

Ponovil je, da domneva, da se je prepovedana snov znašla v enem od prehranskih preparatov, ki ga je januarja lani kupil na spletu, vendar na deklaraciji ni bila označena.

Premajhna koncentracija sporne snovi za zagotavljanje fiziološke prednosti

"Koncentracija snovi je bila tako majhna, da v mojem telesu ne bi predstavljala nobene fiziološke prednosti," zagotavlja Brajkovič, ki se zaveda, da je kljub temu, ali je snov zaužil nenamerno, kršil protidopinška pravila. "Kazen mora biti in jo sprejemam."

Dokazal, da je šlo za nenamerno uživanje sporne snovi

Za zlorabo MH je sicer zagrožena dveletna prepoved udejstvovanja v športu ali celo višja, Brajkovič je bil deležen desetmesečne. "Osredotočil sem se na to, da dokažem, da je šlo v mojem primeru za nenamerno uživanje te substance oziroma da sem užival produkt, ki je vseboval to substanco. To mi je uspelo in na to sem ponosen. Pri tem mi je zelo pomagalo moje znanje o substancah, biokemiji, farmakologiji ... Pri dokazovanju nisem imel nobenega odvetnika ali katerekoli druge osebe, ki bi mi pri tem pomagala."

Kakšni so učinki snovi metilheksanamin?

"Posledice so hude"

Belokranjec, ki je v svoji kolesarski karieri nanizal serijo vidnejših uspehov (9. mesto v generalni razvrstitvi francoskega Toura), zadnja leta pa je bila njegova kariera v zatonu, priznava, da mu je težko, a se ne želi pretvarjati, da je žrtveno jagnje. "Žrtev sem zato, ker sem kršil pravila, in to moram sprejeti. Posledice so hude, ne samo zame in okolico, tudi za moj nekdanji klub (Adrio Mobil) to ni lepa izkušnja. Pogovoril sem se z vodstvom kluba in predsednico kluba. Uvideli so, da ni šlo za namerno dejanje."

"Vztrajal bom v kolesarstvu"

Brajkovič sporoča, da se bo po "padcu" pobral in da bo poskušal storiti vse, da opere svoje ime. "Dokler bom živ, bom vztrajal v kolesarstvu, ne glede na to, ali bo šlo zgolj za rekreativno kolesarstvo ali za profesionalno raven. Kolo je zame del življenja in nikoli ga ne bom postavil v kot."

O mobingu bo spregovoril enkrat v prihodnje

Brajkovič je svoj včerajšnji zapis na blogu končal z opisom šokantnih prizorov iz sveta kolesarstva. Omenil je, da so nad njim izvajali mobing, ker ni želel posegati po prepovedanih sredstvih, eden od ekipnih kolegov naj bi ga na Dirki po Franciji prav zaradi tega celo davil. Pravi, da o tem še ne želi govoriti.

"Da, besede so hude, morda sem naredil napako, da sem vse to napisal v enem blogu in večina ljudi se zdaj fokusira na to. Moj namen ni bila preusmeritev pozornosti, zagotovo pa se bom v prihodnje osredotočal tudi na to temo. Več o tem bom povedal v prihodnje … Ni treba, da vedno trpijo kolesarji. Mislim, da bi se dalo veliko popraviti z zelo malo truda."

"Vprašanje časa je, kdaj bodo kršitelja dobili, in ne, ali ga bodo dobili"

Pravi, da je bil na področju protidopinškega boja v kolesarstvu storjen velik napredek. "Od uvedbe biološkega potnega lista, testiranj skozi vse leto, napredek je ogromen, je pa dejstvo, da je v človeški naravi, da vsak poskuša dobiti prednost na tak ali drugačen način. Tako je tudi v poslovnem svetu in drugod. Mislim, da je danes bolj vprašanje časa, kdaj bodo kršitelja pravil dobili, kot pa, ali ga bodo sploh dobili."

