Dopinški primer, ki to ni? Bodo zaradi Kolumbijca razširili seznam?

Po tem, ko so kolumbijskemu kolesarju Nairu Quintani zaradi domnevnega jemanja protibolečinskega sredstva tramadol, ki je v kolesarstvu prepovedan, ni pa ga na seznamu prepovedanih sredstev Svetovne protidopinške agencije Wade, črtali šesto mesto v skupni razvrstitvi letošnje Dirke po Franciji, se bo to v prihodnje morda spremenilo.

Britanski Telegraph namreč poroča, da bodo pri Svetovni protidopinški agenciji Wada v petek, 23. septembra, tramadol uvrstili na njihov seznam prepovedanih sredstev, kar pomeni, da bo prepovedan v vseh tekmovalnih športih.

Do zdaj je bil tramadol, v Sloveniji je znan kot tramal, močno protibolečinsko sredstvo oz. sintetični opioid, prepovedan zgolj v kolesarstvu (od marca 2019), ne pa tudi v drugih športih.

Pri Mednarodni kolesarski zvezi so odločitev za prepoved uporabe tramadola argumentirali z željo po zaščiti zdravja in varnosti svojih kolesarjev. Zdravilo ima namreč več neprijetnih stranskih učinkov, kot so slabost, zaspanost in pomanjkanje koncentracije, kar je znotraj kolesarske karavane še posebej skrb vzbujajoče.

Quintana bo svoje ime skušal oprati s pritožbo na športnem razsodišču v Lozani. Trdi, da nikoli ni užival tramadola. Zaradi boja na sodišču se je odpovedal tudi nastopu na letošnji Dirki po Španiji. Sledi tramadola so našli v dveh posušenih vzorcih krvi, ki ju je Quintana oddal 8. in 13. julija med Dirko po Franciji.

