V živo: vodi aktualni evropski prvak, kaj bo pokazal Pogačar?

# Kolesar Čas Povp. hitrost 1. Stefan Bissegger (ŠVI) 40:49.59 50.261 km/h 2. Yves Lampaert (BEL) 41:11.62 (+22.03) 49.813 km/h 3. Bruno Armirail (FRA) 41:12.02 (+22.43) 49.805 km/h 4. Lucas Plapp (AVS) 41:26.83 (+23.10) 49.509 km/h 5. Edoardo Affini (ITA) 41:30.60 (+41.01) 49.434 km/h

7.25 - Nova sprememba pri vrhu. Po nastopu prvih 20 tekmovalcev vodi Švicar Stefan Bissegger. Aktualni evropski prvak je traso prevozil v času 40:49.59 in je prvi s povprečno hitrostjo več kot 50 km/h.

Domačin Lucas Plapp je bil dolgo v vodstvu. Foto: Guliverimage

Novo vodstvo! Ekspresno hitro je v cilj pridrvel Belgijec. Armirala je ugnal za 40 stotink sekunde (41:11.62, povprečna hitrost 49.813 km/h).- Po dolgem času imamo spremembo pri vrhu rezultatske razpredelnice! Za skoraj 15 sekund je do zdaj vodilnega Avstralcaprehitel Francoz(41:12.02, povprečna hitrost 49.805 km/h).34,5 kilometrov (dva kroga po skoraj 17 km) dolga trasa je razgibana, tehnično zahtevna, dodatno jo otežujejo številni ovinki po mestnem jedru, ki zahtevajo izdatno pozornost in dobro obvladovanje kolesa.bo startal ob 8.16.- Po nastopu prvih desetih kolesarjev vodi Avstralec. Traso, ki je dolga 34,2 kilometra in ima 312 višinskih metrov, je prevozil v času 41:26.83. Njegova povprečna hitrost je 49.509 kilometra na uro.- Vožnjo na čas za moške, kjer bo nastopilo 51 kolesarjev, je odprl ukrajinski kolesar