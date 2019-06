Aru ob Pogačarju in Polancu na VN Lugana

"Po operaciji in rehabilitaciji nisem imel nobenih težav. Imam dobre občutke, zato smo se z zdravniki in vodstvom ekipe odločili, da testiram svojo pripravljenost na dirki v Luganu. Po dirki bomo videli, kakšni bodo naši naslednji koraki," je dejal Aru, ki so ga operirali, ker v arterijo ni dobival dovolj krvi, zato v nogi ni imel prave moči.

Krožna dirka za VN Lugana sicer ustreza tekmovalcem, ki so dovolj pripravljeni za vzpone in ki znajo tudi sprintati. Lani jo je dobil Avstrijec Hermann Pernsteiner, pred tem pa Italijana Iuri Filosi in Sonny Colbrelli, ki ga tokrat ne bo v moštvu Bahrain Meride, bo pa zato v njem Vincenzo Nibali. Aru je bil na dirki že dvakrat na stopničkah, enkrat je bil drugi in enkrat tretji.

Slovenca bi lahko imela priložnost za odmevnejšo uvrstitev, v ekipi UAE Emirates pa računajo tudi na Diega Ulissija in Marca Mercata.