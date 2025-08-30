Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
30. 8. 2025,
22.19

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
parakolesarjenje Anej Doplihar

Sobota, 30. 8. 2025, 22.19

30 minut

SP v parakolesarstvu

Anej Doplihar do četrtega mesta na SP parakolesarjev

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anej Doplihar | Anej Doplihar je na svetovnem prvenstvu za las zgrešil oder za zmagovalce. | Foto Ana Kovač

Anej Doplihar je na svetovnem prvenstvu za las zgrešil oder za zmagovalce.

Foto: Ana Kovač

V Belgiji se je končalo svetovno prvenstvo v parakolesarestvu, kjer je navdušil Anej Doplihar. Po devetm mestu na kronometru se je na cestni dirki zavihtel na četrto mesto ter ponovil lanski uspeh iz Švice.

"Anej je danes uprizoril neverjetno tekmo, neverjetno borbo, kjer je po taktični bitki z Italijanoma in Francozoma dosegel vrhunsko četrto mesto. Seveda smo zelo zelo zadovoljni, vendar obenem malce razočarani, saj se nam je tako želena kolajna spet izmuznila," je svojega varovanca pohvalil trener Aleš Suhadolnik.

Svetovni prvak je postal Francoz Mathieu Bosredon s časom 1:45:51, drugi je bil Italijan Martino Pini (1:47:37), tretji drugi Italijan Mirko Tersta (1:47:39), četrti pa Doplihar (1:47:47).

Preberite še:

Anej Doplihar
Sportal Anej Doplihar: Nesreča in voziček ga nista ustavila, zdaj piše posebno poglavje #video
parakolesarjenje Anej Doplihar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.