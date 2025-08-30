Anej Doplihar do četrtega mesta na SP parakolesarjev

V Belgiji se je končalo svetovno prvenstvo v parakolesarestvu, kjer je navdušil Anej Doplihar. Po devetm mestu na kronometru se je na cestni dirki zavihtel na četrto mesto ter ponovil lanski uspeh iz Švice.

"Anej je danes uprizoril neverjetno tekmo, neverjetno borbo, kjer je po taktični bitki z Italijanoma in Francozoma dosegel vrhunsko četrto mesto. Seveda smo zelo zelo zadovoljni, vendar obenem malce razočarani, saj se nam je tako želena kolajna spet izmuznila," je svojega varovanca pohvalil trener Aleš Suhadolnik.

Svetovni prvak je postal Francoz Mathieu Bosredon s časom 1:45:51, drugi je bil Italijan Martino Pini (1:47:37), tretji drugi Italijan Mirko Tersta (1:47:39), četrti pa Doplihar (1:47:47).

Preberite še: