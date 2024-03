Alarmantne novice iz Belgije: nov odstop Jana Tratnika in grd padec Van Aerta #video

V Belgiji pravkar poteka enodnevna kolesarska dirka skozi Flandrijo, ki je pripravljalna dirka za nedeljski spektakel dirko po Flandriji. Na dirki nastopa tudi slovenski kolesar Jan Tratnik, zmagovalec dirke Omloop Het Nieuwsblad, ki pa je danes odstopil že po dveh urah vožnje oz. 80 kilometrih. Na startu je priznal, da posledice nedeljskega padca na dirki Gent-Wevelgem vendarle niso bile nedolžne. Padel je namreč na levo koleno, ki si ga je poškodoval tik pred lanskim Girom. Predčasno se je z dirke poslovil tudi Tratnikov moštveni kolega Wout Van Aert, ki je bil udeležen v množičnem padcu in so ga s prizorišča odpeljali v reševalnem vozilu.

🇧🇪 #DDV24



Unfortunately, Jan has to abandon the race. 🙁😔 pic.twitter.com/Praddqwjzz — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 27, 2024

Na 189 kilometrov dolgi preizkušnji nastopajo trije Slovenci, poleg Jana Tratnika (Visma | Lease a Bike) še Luka Mezgec (Jayco Alula) in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious).

Tratnik, ki se je prejšnji teden vrnil z višinskih priprav, je zaradi padca odstopil že na nedeljski dirki Gent–Wevelgem.

Zdravstvene težave se v ekipi Visma | Lease a Bike v teh dneh kopičijo kot po tekočem traku. Njihov prvi mož za Flandrijo in Roubaix Wout Van Aert je bil danes udeležen v množičnem padcu z Madsom Pedersenom, Jasperjem Stuyvenom in Biniamom Girmayem in so ga z dirke odpeljali z reševalnim vozilom, Christope Laporte še vedno ni nared po bolezni, z zdravstvenimi težavami se ubadata tudi Dylan van Baarle in Tratnik, kar je velik udarec za njihovo ekipo tik pred vrhuncema spomladanskega dela sezone, ki sta tik pred vrati. Dirka po Flandriji je na sporedu v nedeljo, 31. marca, dirka Pariz-Roubaix pa sledi teden pozneje. Tam ima tudi slovenski as Matej Mohorič, ki se te dni zaradi sponzorskih obveznosti mudi v Sloveniji, visoke načrte.

🚴🇧🇪 | Wat een verschrikkelijk drama. Een enorme valpartij en Wout van Aert is flink gehavend. Ook Mads Pedersen, Biniam Girmay en Jasper Stuyven liggen erbij.....



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/nwoFRtu53n — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 27, 2024

Preberite še: