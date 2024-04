Dirka po Romandiji sicer poteka vse od leta 1947, le med koronskim letom 2020 je preizkušnja odpadla.

Na njej so Slovenci slavili že pred ero Pogačarja in Rogliča, ko je leta 2010 zmagal Simon Špilak. Primož Roglič je eden od 12 kolesarjev, ki so dirko dobili dvakrat, to je 34-letnemu Kisovčanu uspelo v letih 2018 in 2019. Edini s tremi zmagami na tej preizkušnji je Irec Stephen Roche (1983, 1984, 1987).

Glede na startno listo bodo Slovenci težko dodali četrto zmago. Tratnik se z Visma-Lease a Bikom pripravlja na dirko po Italiji, ki se bo začela 4. maja, a bi lahko ob dobri formi to sezono v nizozemski zasedbi prevzel vlogo kapetana.

Za Tratnika, ki je po poročanju različnih kolesarskih medijev, med njimi tudi GCN, blizu podpisa pogodbe z nemško Bora-hansgrohe in s tem združenju moči z Rogličem, bosta pomembni tudi vožnji na čas v luči priprav na Giro, Tour ter tudi olimpijski nastop v Parizu v tej disciplini.

Matevž Govekar Foto: AP / Guliverimage

Trasa bo razmeroma razgibana

Drugi Slovenec na dirki Govekar bo bržčas lovil priložnost v eni od dveh lažjih etap. Na papirju sta to druga in zadnja, ki bi mu omogočili napad na vidno uvrstitev.

Trasa bo razmeroma razgibana, kot se spodobi za dirko po Romandiji. Po uvodnem kratkem prologu sledi sredina druga etapa od Chateau-d'Oexa in Fribourg (165,7 km) z 1,8 km dolgim klancem okoli deset kilometrov pred ciljem.

Najbolj zahtevni bosta četrtkova tretja in sobotna peta etapa. Najprej kolesarje čaka zaključni vzpon na Les Marecottes (7,8 km/7,4 %) in skupno 171 km v etapi, nato pa v soboto še ciljni vzpon na Leysin (13,4 km/6,1 %). S štirimi kategoriziranimi vzponi je sobotna etapa označena kot kraljevska.

Med obema dnevoma z zaključkom navkreber bo na sporedu še petkov kronometer v Oronu (15,5 km). Tekmovalci bodo morali v prvi četrtini trase premagati tudi 1,8 km klanca s povprečnim naklonom 6,5 %.

Za konec 77. dirke po Romandiji bo na vrsti krožna trasa v Vernieru (150,8 km), ki pa ne bo pretirano zahtevna in bi lahko ponudila priložnost najbolj vzdržljivim sprinterjem.

Lansko zmago bo branil Britanec Adam Yates (UAE Team Emirates). Ekipa slovenskih kolesarjev Tadeja Pogačarja in Domna Novaka bo sicer v Švico poslala močno zasedbo, vključno s Špancem Juanom Ayusom in Američanom Brandonom McNultyjem.

Med ostalimi favoriti so sicer še Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Kazahstanec Aleksej Lucenko, Britanec Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), Rus Aleksandr Vlasov in Avstralec Jai Hindley (oba Bora-hansgrohe), Francoza Guillaume Martin (Cofidis) in David Gaudu (Groupama-FDJ) ter Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) in Španec Enric Mas (Movistar).

Torkov prolog se bo začel ob 14.49, zadnji kolesar pa se bo s startne rampe pognal ob 17.30.

