Razigrani Tadej je kolesar, ki ga bo danes treba premagati

"175-članska glavnina bo začela 87. izvedbo La Flèche Wallonne, med njimi pa izstopa en kolesar: dvakratni zmagovalec Toura Tadej Pogačar, ki je že na enodnevnih dirkah dokazal, kako dober je. Njegov cilj je zmagati na vseh treh klasičnih dirkah v Ardenih in svoj pohod je začel tako, kot ga je moral, z zmago na Amstel Gold Race," so v sporočilu za javnost zapisali prireditelji Valonske puščice.

Kdo bo ustavil Pogačarjev pohod?

Pogačar ne skriva ambicij, v napovedih pa je bil vendarle nekoliko previden. Valonska puščica je dirka, na kateri še ni posegel po vsaj zanj zadovoljivi uvrstitvi. Danes se je bo udeležil četrtič v karieri, najboljši je bil leta 2020, ko je bil deveti, lani, ko je v Belgijo prav tako prišel kot nesporni favorit, pa jo je končala na 12. mestu. To pomeni, da ima s preizkušnjo neporavnane račune, a mu bo tudi danes na poti do 58. zmage v karieri in 12. v sezoni stala močna konkurenca.

Tudi Matej Mohorič je vsekakor kolesar, ki lahko v tej sezoni še marsikaj pokaže, v njegovi ekipi Bahrain Victorious pa so se razveselili tudi vrnitve kapetana, Španca Mikela Lande, ki je pred kratkim prebolel gripo. Sam zato nekoliko miri pričakovanja: "Nisem prepričan o svoji formi. Po preteklem tednu bom poskušal predvsem uživati na dirki, svojo formo pa oceniti po njej."

Poleg Mohoriča in Lande bosta orožji Bahraina še Bask Pello Bilbao in Švicar Gino Mäder, ekipo pa dopolnjujejo Poljak Filip Maciejuk, Hrvat Fran Miholjević in Nizozemec Wout Poels.

Foto: zajem zaslona

Ponovno snidenje

Pogačarja bosta poskušala ustaviti tudi Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) in Irec Ben Healy (EF Education – EasyPost), ki sta se slovenskemu asu najbolj približala že v nedeljo na Nizozemskem. Tam je Healy navdušil z drugim mestom in za Pogačarjem zaostal le 38 sekund, Pidcock pa se konec marca v Flandriji vrnil po padcu v sedmi etapi Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, v katerem je utrpel pretres možganov. Na Amstlu je bil svetovni prvak v ciklokrosu že v odlični formi in v njegovi ekipi pričakujejo, da jo bo iz dirke v dirko le še dvigoval.

EF Education ima močni orožji še z Američanom Neilsonom Powlessom in Kolumbijcem Estebanom Chavesom, Ineos ima še Poljaka Michala Kwiatkowskega, enega od le štirih kolesarjev na startni listi, ki so na tej dirki v preteklosti že stali na stopničkah. Poleg Poljaka so to še Italijan Diego Ulissi (3. mesto leta 2019), Francoz Benoit Cosnefroy (2. mesto, 2020) in Kanadčan Michael Woods (3. mesto, 2020). Ob odsotnosti lanskega zmagovalca Dylana Teunsa in predlanskega Juliana Alaphilippa bo edini nekdanji zmagovalec na dirki Švicar Marc Hirschi, ki je puščico dobil leta 2020. Tako Ulissi kot Hirschi sta danes del Pogačarjeve ekipe.

Ce mercredi, prenez rendez-vous avec le Mur de Huy, historique juge de paix de la 🏹#FlecheWallonne et de la #FWWomen !



This Wednesday, you have a date with the riders of la 🏹#FlecheWallonne and #FWWomen, as they take on the steep slopes of the Mur de Huy! pic.twitter.com/ccBeKZ9FHQ — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 17, 2023

"Tadej je nepredvidljiv in igriv"

Pogačar prihaja sproščen, je povedal športni direktor njegove ekipe Tomas Gil. Včasih z napadi ne preseneti samo tekmecev, temveč tudi svoje direktorje, je še priznal. "Na Amstel Gold Race je napad začel prej, kot je bilo pričakovano. Ampak to je v redu. Tadej je nepredvidljiv in igriv. Če napade, pomeni, da se počuti dobro. Tudi sem smo prišli dobre volje in vemo, da smo glavni favoriti."

Da bo Pogačar absolutni prvi favorit na dirki, meni tudi eden od funkcionarjev puščice, nekdanji francoski profesionalec Jean-Michel Monin: "Je v odlični formi, je samozavesten in ima pomembno psihološko prednost pred tekmeci. Priti mora le v dober položaj za Mur de Huy, nato pa prepustiti svojim nogam, da govorijo. Njegovi konkurenti bodo morali dobro razmisliti, kako izčrpati najboljšega kolesarja na svetu. Morda ga bodo poskusili izolirati, vendar se je izkazalo, da ga je težko premagati tudi v teh okoliščinah. Kakorkoli že, imeli bodo še manjše možnosti za zmago, če bodo čakali na Mur de Huy."

A tudi zgodnejši napad, pred zaključnimi vzponi na zloglasni zid Mur de Huy (1,3 km pri 9,6-odstotnem povprečnem naklonu), bi bil lahko nevaren, meni eden od francoskih favoritov, Victor Lafey iz Cofidisa: "Nekatere ekipe ga bodo morda poskušale ujeti nepripravljenega, toda jaz bom raje počakal in se osredotočil na končni vzpon, da bi ujel uvrstitev med top 10, morda celo top 5. Vsi sanjamo o zmagi, a se nočem izčrpati s tem, da mu sledim, če bo napadel 40 kilometrov pred ciljem."

Dirka se bo začela ob 11.50, končala pa enkrat med 16.15 in 16.41.

