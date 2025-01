Klaebo in Fähndrich zmagovalca sprinta v Val di Fiemmeju

Tekaška novoletna turneja se je po drugem dnevu premora preselila v dolino Fiemme, kjer so ta konec tedna na sporedu še zadnje tri tekme.

A še pred današnjim sprintom je zaradi bolezni odstopil branilec naslova in pred tekmo vodilni v seštevku svetovnega pokala Norvežan Harald Oestberg Amundsen. Amundsen je bil po dveh zaporednih zmagah pred zadnjimi tremi "etapami" na tretjem mestu v seštevku turneje, nosil je tudi vijolično majico najboljšega na vzponih.

Za vodilnim rojakom Klaebom je zaostajal za 57 sekund. Klaebo, najhitrejši v kvalifikacijah in na koncu tudi suvereni zmagovalec, je zdaj glavni favorit za osvojitev Toura, kar bi bila zanj četrta končna zmaga na turneji, s čimer bi se na vrhu v tem pogledu izenačil s Švicarjem Dariom Cologno in Poljakinjo Justyno Kowalczyk.

Za tretjo zmago na letošnji turneji in 90. v svetovnem pokalu, ob tem nepremagan ostaja na vseh letošnjih sprintih, je v finalu ugnal rojaka Evena Northuga in Šveda Marcusa Grateja. Ob odsotnosti Amundsena je Klaebo prevzel tudi vodstvo v svetovnem pokalu.

V seštevku Toura, kjer je najboljših 30 danes dobilo bonifikacijske sekunde, pa je Klaebo še povišal prednost. Norvežan je danes pridobil maksimalnih 60 bonus sekund in ima pred Švedom Edvinom Angerjem zdaj 1:35 minute naskoka. Tretji Norvežan Erik Valnes zaostaja že 2:11 minute. Klaebo je prav tako povečal prednost v boju za srebrno majico najboljšega na sprintih. Točk za vijolično majico danes niso delili.

Na startu današnjih kvalifikacij je bilo v moški konkurenci še 71 tekačev, še vedno sta del turneje tudi Slovenca Vili Črv in Miha Ličef, ki pa se nista prebila v izločilne boje. Črv je bil 37. (+12,22), Ličef pa mesto za njim (+12,3).

Astrid Oeyre Slind Foto: Guliverimage

V ženskem delu turneje je vodstvo po četrti tekmi prevzela Norvežanka Astrid Oeyre Slind, ki ima pred rojakinjo in povratnico v svetovni pokal v tej sezoni Therese Johaug osem sekund prednosti. Tako obe Norvežanki kot najbližji zasledovalki, Finka Kerttu Niskanen in Američanka Jessie Diggins, so danes nastope sklenile v četrtfinalu.

V finalu je bila najhitrejša Fähndrich, ki je ugnala Švedinjo Linn Svahn in Norvežanko Heidi Weng. Švicarka je slavila svojo peto posamično zmago v svetovnem pokalu, prav tako pa je prevzela srebrno majico za najboljšo sprinterko na letošnji turneji.

Fähndrich je prehitela doslej vodilno po točkah na sprintih Finko Jasmi Joensuu, sicer zmagovalka kvalifikacij je izpadla v polfinalu.

V skupnem seštevku tako današnji vrstni red pri vrhu ni vplival na seštevek turneje. Slind je zadržala osem sekund prednosti pred Johaug in 29 pred Niskanen.

Anja Mandeljc Foto: Boštjan Podlogar/STA

V ženski konkurenci je startalo zgolj še 42 tekmovalk, od Slovenk tekmuje le še Anja Mandeljc, medtem ko je Eva Urevc že odstopila od turneje. Mandeljc (+14,33) je danes za las ostala brez izločilnih bojev na 31. mestu, najboljšo trideseterico je zgrešila za nekaj več kot pol sekunde.

V soboto sledi 20-kilometrska preizkušnja v skiatlonu, v nedeljo pa bo na sporedu še zadnja "etapa", ko tekače in tekačice čaka desetkilometrska tekma s tradicionalnim zaključnim vzponom na Alpe Cermis.

* Izidi, sprint, klasično:

- moški:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:35,35

2. Even Northug (Nor) + 0,32

3. Marcus Grate (Šve) 0,64

4. Federico Pellegrino (Ita) 1,43

5. Haavard Moseby (Nor) 2,97

6. Janik Riebli (Švi) 17,76

...

- izpadla v kvalifikacijah:

37. Vili Črv (Slo)

38. Miha Ličef (Slo)

- novoletna turneja, vrstni red (5/7):

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:00:55

2. Edvin Anger (Šve) + 1:35

3. Erik Valnes (Nor) 2:11

4. Mika Vermeulen (Avt) 2:24

5. Havard Moseby (Nor) 2:25

6. Hugo Lapalus (Fra) 2:36

...

45. Miha Ličef (Slo) 7:46

54. Vili Črv (Slo) 9:57

- vrstni red v svetovnem pokalu (13/31)

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 854

2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 836

3. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 557

4. Simen Hegstad Krueger (Nor) 538

5. Erik Valnes (Nor) 522

6. Edvin Anger (Šve) 473

...

61. Miha Šimenc (Slo) 97

69. Nejc Štern (Slo) 76

110. Vili Črv (Slo) 26

130. Miha Ličef (Slo) 11

- ženske:

1. Nadine Fähndrich (Švi) 2:57,63

2. Linn Svahn (Šve) + 0,04

3. Heidi Weng (Nor) 0,53

4. Jasmin Kahara (Fin) 0,82

5. Laura Gimmler (Nem) 1,03

6. Lotta Udnes Weng (Nor) 1,97

...

- izpadla v kvalifikacijah:

31. Anja Mandeljc (Slo)

- novoletna turneja, vrstni red (5/7):

1. Astrid Oeyre Slind (Nor) 2:15:59

2. Therese Johaug (Nor) + 0:08

3. Kerttu Niskanen (Fin) 0:29

4. Jessie Diggins (ZDA) 1:00

5. Heidi Weng (Nor) 1:27

6. Jasmi Joensuu (Fin) 2:42

...

35. Anja Mandeljc (Slo) 10:21

- odstopila od turneje: Eva Urevc (Slo)

- vrstni red v svetovnem pokalu (13/31):

1. Jessie Diggins (ZDA) 846

2. Victoria Carl (Nem) 672

3. Therese Johaug (Nor) 665

4. Astrid Oeyre Slind (Nor) 577

5. Jonna Sundling (Šve) 553

6. Heidi Weng (Nor) 549

...

68. Eva Urevc (Slo) 54

95. Anja Mandeljc (Slo) 18