Predana in rdeče bike čaka lanski zmagovalec, Muršakovi v Nemčijo

V sredo so postali znani vsi udeleženci izločilnih bojev lige prvakov, v skupinskem delu katere je sodelovala tudi Olimpija. Med 16 sodelujočimi so vsi švedski klubi, ki so sodelovali v skupinskem delu (Färjestad Karlstad, Luleå Hockey, Rögle, Skellefteå AIK in Frölunda), štirje švicarski kolektivi (Fribourg Gottéron, EV Zug, ZSC Lions Zürich, HC Davos), trije nemški (Red Bull München, Grizzlys Wolfsburg, Straubing Tigers), dva finska (Jukurit Mikkeli, Tappara Tampere) ter po en češki (Mountfield HK) in avstrijski predstavnik (Red Bull Salzburg).

Frölundi Jana Muršaka bo v prvem krogu končnice nasproti stal nemški Straubing Tigers. Foto: Guliverimage Osmina finala se bo začela 15. novembra, v njej pa bosta nastopila tudi kluba s slovenskim pridihom. Prvak ICEHL Salzburg, katerega član je Aljaž Predan, se bo zoperstavil švedski oviri Rögle. Skandinavski klub je lani prvič osvojil ligo prvakov.

Štirikratni zmagovalec lige prvakov – švedski klub Frölunda, za katerega igra Jan Muršak – pa se bo za četrtfinale pomeril z nemškim tekmecem Straubing Tigers. Švedi so v svoji skupini na koncu končali na drugem mestu, Nemci pa na prvem.

