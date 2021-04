Vodstvo lige NHL je pred začetkom nove, skrajšane sezone moralo prilagoditi format tekmovanja. Moštva je prerazporedilo v štiri "geografske" divizije, ena od teh je zgolj kanadska, ki so jo naredili zaradi strogih ukrepov na meji oziroma morebitnih težav s karanteno med potovanji med ZDA in Kanado. Pripravili so serijo pravil, ki se jih je v koronačasih treba držati, uvedli obvezna dnevna testiranja, protokole, ki predvidevajo, kdaj mora oseba v izolacijo ...

Največ težav so imeli sprva v taboru Dallas Stars, ekipa je morala v karanteno, več tekem so prestavili, pozneje so se na seznamu covid-19 znašli posamezni igralci, zdaj pa je koronavirus temeljito posegel v slačilnico Vancouver Canucks. Pred dnevi so zaznali prve pozitivne teste, seznam pozitivnih oseb oziroma tistih, ki so bile v rizičnem stiku, se je iz dneva v dan daljšal, po poročanju TSN je bilo v soboto zvečer na njem že 16 igralcev in trije trenerji.

“VERY ILL”—many players of the NHL Vancouver @Canucks are “very ill” with #COVID19, some confirmed to have the aggressive Brazil 🇧🇷 #P1 variant. The 14-player outbreak is “unexpected” and the team is in “tough shape”. Practices & games cancelled. BC 🇨🇦 has huge #P1 outbreak. 🧵 pic.twitter.com/3Bw6gEy23M — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 3, 2021

Več oseb zelo bolnih Epidemilogi opozarjajo, da je Britanska Kolumbija postala največje žarišče brazilskega seva zunaj Brazilije. Foto: Guliverimage

Položaj v taboru kanadske ekipe je po poročanju hokejskega "insiderja" Darrena Dragerja zelo resen. "Več igralcev je resno bolnih, ekipa se je znašla v zahtevni situaciji," je Kanadčan v sobotnem pogovoru razkril TSN. Po njegovih besedah je skrb vzbujajoče tudi to, da so pri nekaterih članih franšize potrdili brazilsko različico, različico P1, ki velja za eno bolj nalezljivih.

Epidemiolog Eric Feigl-Ding je na družbenem omrežju zapisal, da gre v klubu, ki je začasno prekinil vse aktivnosti, pričakovati še več pozitivnih testov. Ob tem je opozoril, da je Britanska Kolumbija postala največje žarišče brazilske različice na svetu zunaj Brazilije.

Šestnajst hokejistov in trije trenerji Vancouver Canucks so na seznamu covid-19 (prejeli so pozitiven test ali bili v rizičnem stiku). Foto: Guliverimage

Z brazilsko različico koronavirusa se v NHL srečujejo prvič

Vodstvo lige NHL se je v tej sezoni že večkrat srečalo s pozitivnimi testi, a po pisanju kanadskih medijev še nikoli z brazilsko različico koronavirusa. Predvidevajo, da bo zaradi izbruha prizadeta celotna ekipa Vancouver Canucks, pričakovati je, da bo pozitiven test prejela večina moštva.

Vodstvo NHL je ponovno opozorilo vse ekipe na strogo spoštovanje ukrepov. Foto: Reuters Koliko tekem bodo morali prestaviti, ni jasno, bodo pa morali močno "pretresti" predviden urnik severne, kanadske skupine. Še vedno verjamejo, da jim bo tudi v tej skupini uspelo izpeljati vseh 56 predvidenih obračunov rednega dela.

Je pa vodstvo tekmovanja znova na vse ekipe naslovilo opozorilno pismo, v katerem poziva vse k strogemu upoštevanju vseh ukrepov (maske morajo nositi tudi cepljene osebe, trenerji ne smejo snemati mask, obiski restavracij so prepovedni, igranje kart je odsvetovano ...).