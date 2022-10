Zaradi prikrivanja spolnih napadov odstopilo celotno vodstvo kanadske hokejske zveze

"Prepoznali smo nujno potrebo po novem vodstvu in svežih pristopih, zato se je izvršni odbor odločil za odstop," so sporočili iz hokejske zveze Kanade. Volitve bodo 17. decembra, do takrat bo zvezo vodil začasni izvršni odbor, ki pa bo sprejemal le nujne odločitve.

Vodstvo zveze se je znašlo pod hudim medijskim pritiskom pred nekaj meseci, ko so na dan prišle podrobnosti o tem, da so skušali vodilni prikriti spolni napad več igralcev mladinske selekcije Kanade pred štirimi leti.

Žrtev, danes 24-letna ženska, ki je igralce obtožila napada, je z zvezo dosegla izvensodno poravnavo, mediji v Kanadi pa so nedavno razkrili, da so imeli na zvezi pripravljena kar dva posebna "skrivna fonda" za poplačilo odškodnine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaradi afere so občutili tudi poslovne posledice, saj so se številni pokrovitelji umaknili.

Na odločitev o odstopu vodstva se je že odzvala tudi kanadska ministrica za šport Pascale St-Onge in jo označila za "dobro odločitev, ki naj bo prvi korak k vrnitvi zaupanja Kanadčanov". Dodala je, da pričakuje, da bodo v začasnem odboru ljudje, ki si bodo res prizadevali za spremembe. "Hokejska zveza Kanade mora za športnike ustvariti okolje, v katerem ne bo prostora za spolno nasilje in diskriminacijo," je v izjavi za javnost še sporočila ministrica.

