Zaigraj hokej za Olimpijo Ljubljana!

HK Olimpija Ljubljana vpisuje nove člane in članice v svojo hokejsko šolo! K vpisu vabimo otroke od četrtega leta dalje. Vpis novih članov poteka celo sezono, priporočamo pa, da se nam pridružite čim prej. Strokovni vodja HK Olimpija je od letošnje sezone Mitja Šivic. Mitje kot trenerja in hokejista ni treba posebej predstavljati. Bil je prvi trener ekipe Olimpija Ljubljana v ligi ICE, trenutno pa deluje tudi kot glavni trener slovenske reprezentance U20 in pomočnik selektorja članske reprezentance.

Foto: Hokejska šola Olimpija

Mitja Šivic: "Zelo sem zadovoljen, da se vračam nazaj v klubski hokej, nazaj v Olimpijo. Sicer v drugačni vlogi kot prej, a menim, da je ta vloga zelo pomembna za prihodnost Olimpije. Vsi mladi ljubljanski hokejisti si zaslužijo še boljše pogoje za delo. V vlogi vodje mladinskih selekcij bom skupaj z vodstvom kluba poskrbel, da dvignemo nivo kakovosti treningov in drugih procesov, ki so pomembni za razvoj mladih športnikov. Navdušen sem, da vstopam v ta projekt, naši cilji so sicer dolgoročni, a verjamem, da bodo prvi rezultati opazni že kmalu."

Foto: Hokejska šola Olimpija

HK Olimpija Ljubljana je znan po tem, da daje priložnost mladim talentom in jih vzgaja v vrhunske igralce. Skozi svojo hokejsko šolo HK Olimpija Ljubljana vzgaja nove generacije hokejistov in hokejistk, ki se imajo priložnost razvijati pod vodstvom izkušenih trenerjev. Profesionalni igralci, ki izhajajo iz ljubljanske hokejske šole, so na primer Žiga Pance, Nik Simšič, Miha Zajc, Žiga Mehle, Tian Hebar, Lan Kavčič, Jan Urbas, če jih naštejemo samo nekaj. HK Olimpija Ljubljana pa ni le športni klub, ampak tudi pomemben del ljubljanske skupnosti, ki združuje ljudi vseh starosti. Organizacija ponosno predstavlja svojo zgodovino in tradicijo, obenem pa gleda v prihodnost z željo po nadaljnjem uspehu in promociji hokeja na ledu v Sloveniji.

Kaj ponuja hokejska šola OLIMPIJA LJUBLJANA? Učenje osnov drsanja: Otroci se na treningih v ledeni dvorani Hale Tivoli naučijo osnov drsanja in postopoma osvajajo hokejske prvine.

Suhi treningi: Poleg treningov na ledu imajo otroci tudi treninge v telovadnici, kjer skozi igre pridobivajo športne osnove in vzdržujejo telesno pripravljenost.

Izkušeni trenerji: Treninge vodijo izkušeni trenerji, ki otroke na zanimiv, strokoven, prijazen in zabaven način vpeljejo v svet hokeja.

Foto: Hokejska šola Olimpija

Kje in kdaj?

Vpis poteka vsako sredo na treningih hokejske šole, ki potekajo 16.30–17.30 v Hali Tivoli.

Kaj potrebujem za prvi trening?

Otroci potrebujejo:

drsalke – možnost izposoje v Hali Tivoli,

čelado (po možnosti z zaščito obraza),

močnejše rokavice,

topla oblačila.

Če imajo, lahko prinesejo tudi hokejsko palico. Klub ponuja možnost brezplačne izposoje začetnih kompletov opreme za otroke do 6. leta starosti.

Naj vaši otroci postanejo del zelene hokejske družine!



Foto: Hokejska šola Olimpija Info: info@hkolimpija.si

Splet: https://www.hkolimpija.si/vpis-v-hokejsko-solo/

Več: https://www.hkolimpija.si/

