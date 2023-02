Kako spretni so hokejisti v najmočnejši ligi? #video

Hokejisti severnoameriške lige NHL so ta konec tedna na Floridi, kjer jih nocoj ob 21. uri čaka prva polfinalna tekma na vikendu vseh zvezd. Že pred tem so sinoči izvedli tekmovanja v spretnostih.

Tokrat so se hokejisti pomerili v tekmovanjih v natančnem streljanju, pobegu, najmočnejšem strelu in za najhitrejšega drsalca. S časom 13,699 sekunde se je naziva zadnjega veselil Rus Andrej Svečnikov (Carolina Hurricanes). Rekord še vedno drži Dylan Larkin, ki je bil s časom 13,172 najhitrejši leta 2016.

Najnatančnejši strelec je postal Brock Nelson (New York Islanders), ki je vse štiri tarče zadel v 12,419 sekunde. Najmočnejši strel je letos s 166,08 kilometra na uro dosegel švedski hokejist Elias Pettersson (Vancouver Canucks). S tem je izenačil lanski dosežek rojaka Victorja Hedmana. Rekord drži Zdeno Chara s 175,10 kilometra na uro iz leta 2012.

BROCK NELSON IS YOUR ACCURACY CHAMP pic.twitter.com/IG0KxAZwus — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) February 4, 2023

V tekmovanju v pobegu hokejisti prikazujejo kreativne in spretne protinapade, zmagovalca pa določijo navijači z glasovanjem prek sporočil. Za najboljšega so letos izbrali Čeha Davida Pastrnaka (Boston Bruins).

Letos so nekoliko spremenili tekmovanje vratarjev tako, da so ti najprej sami streljali na gol, s čimer so določili, koliko strelov mora nasprotni vratar nato ubraniti. Zmagovalca obeh izzivov sta postala Juuse Saros (Nashville Predators) in Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets).

