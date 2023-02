V Ljubljano prihajata pokal in nekdanji klub Olimpijinega trenerja

Le še pet tekem je do konca redna dela razširjenega avstrijskega prvenstva za HK SŽ Olimpija. Vodstvo ljubljanskega moštva je v zadnjih tednih dopustilo prevetritev ekipe, odšlo je kar nekaj nosilcev igre, zeleno-beli tabor se tako ob koncu sezone opira tudi na mlajše hokejiste, predvsem pa slovensko zasedbo. Na zadnjem srečanju ICEHL je bil edini tujec v ekipi finski branilec Joona Erving.

Karhula: V ekipi še vedno nekaj fantov, ki sem jih tam treniral

Predzadnje moštvo tekmovanja bo zvečer pričakalo lanske finaliste iz Szekesfehervarja, ki so trenutno osmi in imajo še nekaj teoretičnih možnosti za preboj med prvih šest (šesterica se po rednem delu neposredno uvrsti v končnico), a so te vse manjše. To bo poseben večer za Finca na Olimpijini trenerski klopi Anttija Karhulo, saj je bil med letoma 2018 in 2021 del trenerskega štaba madžarskega kluba, katerega dres nosi tudi slovenski reprezentant Anže Kuralt.

Antti Karhula je bil pred dvema letoma del trenerskega štaba večernih gostov. Foto: Guliverimage "Zagotovo bo s Fehervarjem zanimiv obračun, saj je v ekipi še vedno nekaj fantov, ki sem jih tam treniral. Fehervar je težek nasprotnik z zelo organizirano ekipo in bo za nas velik izziv. Prestopni roki so zaključeni in v ekipi imamo precej mladih fantov, ki bodo dobili priložnost. Atmosfera je dobra, fantje so motivirani, saj sestavljamo tudi že ekipo za prihodnjo sezono in se želijo dokazati," pred večerno tekmo razmišlja Karhula.

Zvečer bo Ljubljano obiskal tudi pokal za zmagovalca lige ICE, ki je te dni na turneji. Karl Nedwed Trophy bo gledalcem na ogled od 18. ure dalje pred vhodom na tribuno Vzhod.

Hud boj za zadnji "neposredni" četrtfinalni vstopnici

Obeta se več pomembnih dvobojev ekip, ki lovijo zadnji vlak v boju za neposredno uvrstitev v končnico (prva šesterica) in za mesta med sedem in deset, ki vodijo v dodatne boje za preostali četrtfinalni vstopnici.

Celovec po pomembne točke za končnico. Foto: Guliverimage

Tako bo trenutno šesti Celovec prepotrebne točke lovil doma proti vodilnemu Bolzanu, peti Dunaj pri Asiagu, ki je na dobri poti do dodatnih dvobojev, sedmi Linz pa pri Pustertalu, ki trenutno drži zadnje mesto, ki zagotavlja, da se 26. februarja zanj sezona še ne bo končala.

Gradec bo v upanju na nadaljevanje sezone točkovni račun poskušal okrepiti pri tretjemu Innsbrucku, zadnji Vorarlberg, ki je za prihodnjo sezono oddal vlogo za igranje v Alpski ligi, pa gosi Beljak.

