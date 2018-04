Slovenska napadalca pred prvo pripravljalno tekmo

"Prijateljska tekma je vedno dobrodošla, tudi prva bo. Vsekakor je dobro razbiti ritem treningov. Bolje bi bilo igrati s kakšno reprezentanco višjega ranga, a kot po navadi vzamemo, kar imamo, in iz tega poskušamo iztržiti kar se da največ," pred prvim pripravljalnim srečanjem na svetovno prvenstvo (ob 17. uri bodo palice v Celju prekrižali s Hrvaško) razmišlja slovenski hokejski napadalec Jan Urbas.

Slovenska hokejska reprezentanca je v okrnjeni zasedbi na Bledu v petek začela priprave na aprilsko svetovno prvenstvo (22.–28. april) v Budimpešti, kjer bo ena od glavnih favoritinj za vrnitev v elitni reprezentančni razred. Risi se bodo za eno od dveh vstopnic na Madžarskem ob gostiteljih borili še z Italijo, Poljsko, Kazahstanom in Veliko Britanijo.

"Lepo je spet videti fante. Nekaj jih še čakamo, saj še igrajo. Upamo, da bodo čim bolje odigrali in se nam nato pridružili. Dobro je, da smo zdravi, da ni večjih poškodb," je na Bledu ob začetku uradnih priprav dejal napadalec Rok Tičar.

Ob izkušenem reprezentantu, ki si je zadnje sezone kruh služil v Kontinentalni hokejski ligi, je v petek na ledu drsala le še 16-erica, od katere štirje še nimajo izkušenj z velikimi članskimi tekmovanji.

"Res je, da je malo prenovljena zasedba, nekaj fantov nam še manjka, ampak na začetku je vedno tako, da jih nekaj ni, da pridejo nekateri novi. Vsi komaj čakamo, da se začne," je med suhim treningom sedmi sili razlagal še eden od izkušene garde Jan Urbas, Tičar pa ga je ob omembi sestave ekipe dopolnil: "Veliko je novih fantov, ki prihajajo v reprezentanco, tako da imamo mlade fante, ki igrajo zelo dobro. Tudi na Jesenicah in v Ljubljani, pa tudi v drugih klubih. Prav je, da so tudi oni zraven, da dobijo priložnost."

Brez nepotrebnih poškodb

Zasedba selektorja Karija Savolainena, ki je v soboto postala malce številčnejša, že danes v Celju čaka prva pripravljalna tekma. Nasprotniki bodo Hrvati.

"Hrvaška bo kar pravi nasprotnik za začetek, čeprav morda tekma prihaja malo prehitro. Na tekmi ne moreš igrati na pol. Ko greš v tekmo, moraš igrati na sto odstotkih. Malo nam manjka pravih treningov. Upam pa, da se bomo dobro pripravili v teh dveh dneh, da ne bo nobene nepotrebne poškodbe, ki rade pridejo na takih tekmah. Sicer pa je dobrodošla vsaka tekma, ki se nam ponudi," pred srečanjem s sosedi pravi Tičar, ki še ne ve, kje bo nadaljeval kariero.

Gorenjec je zadnjo klubsko tekmo s Sibirom iz Novosibirska, s katerim je za las ostal brez končnice lige KHL, odigral pred dobrim mesecem: "Vsekakor ni v redu, da smo nekateri že dolgo brez tekme in pravega treninga, tako da je dobro, da smo se že zdaj zbrali. Imamo kar nekaj časa do prvenstva, da se primerno pripravimo, da ujamemo ritem in hitrost, ki jo vsekakor izgubiš brez tekem. Mislim, da je vse optimalno."

"Prijateljska tekma je vedno dobrodošla, tudi prva bo. Vsekakor je dobro razbiti ritem treningov. Bolje bi bilo igrati s kakšno reprezentanco višjega ranga, a kot po navadi vzamemo, kar imamo, in iz tega poskušamo iztržiti kar se da največ," pa je o prvem tekmecu, ki bo v istem času kot risi prvenstvo nižje divizije igral v Litvi, dejal Urbas.

Brez podcenjevanja in s svojo igro

Slovensko odpravo po obračunu s Hrvati čakata še dve pripravljalni tekmi. Prihodnjo sredo bo palice na Bledu prekrižala z Madžari, 19. aprila pa se bo na Dunaju udarila še z Avstrijci.

Severni sosedi bodo letos nastopali med elito. Vrnitev tja pa bo edini cilj Slovenije med 22. in 28. aprilom v Budimpešti, kjer bo naša reprezentanca favoritinja. Razmerje sil bo tako drugačno, kot je bilo na olimpijski igrah ali pa na lanskem svetovnem prvenstvu, ko so se risi s sedmimi porazi ekspresno poslovili od elitne divizije.

"V glavi moramo imeti, da ne smemo nikogar podcenjevati, da se ne smemo spuščati na drugo raven, da moramo igrati svoj hokej, da moramo narekovati tempo. Brez vsakršnega podcenjevanja," o tem, da tokrat Slovenija ne bo v vlogi "underdoga", pravi Tičar, ki bo v napadu dobil novega soigralca, kot ga je bil večino časa vajen v preteklosti. Žiga Jeglič namreč na Madžarskem ne bo sodeloval, saj še čaka na epilog dopinške zgodbe iz Pjongčanga.

Drugi naj se prilagajajo nam

Tudi Urbasov napad ne bo enak, kot je bil na zadnjih akcijah. Kapetan Jan Muršak namreč prav tako ne bo pomagal risom na Madžarskem, saj se bo posvetil okrevanju po poškodbi roke. Bo pa ob njem še naprej lahko drsal Miha Verlič, s katerim bi lahko v prihodnji sezoni skupaj zaigrala tudi pri nemškem elitnoligašu iz Bremerhavna (Urbas ima tam pogodbo še za dve sezoni). Cerkničan, ki ne skriva želje, da bi mu družbo v klubu delal še en Slovenec, pred obračuni na aprilskem SP pravi, da se morajo osredotočati predvsem nase.

"Vemo, da je položaj zdaj drugačen, da smo zdaj v B-skupini, v kateri je raven igre nižja oziroma nasprotniki niso tako kakovostni, kot so bili na prejšnjem prvenstvu ali pa na olimpijskih igrah. Tam so bili v vlogi favorita drugi, zdaj bomo to mi. Igrati moramo svojo igro, drugi se morajo prilagajati nam. Mi se moramo osredotočati predvsem nase. Seveda si bomo ogledali tudi nasprotnike, ampak zdaj se morajo oni bolj ukvarjati z nami, kot mi z njimi," meni Urbas, ki bo z reprezentančnimi kolegi prvič v tekmovalni akciji v nedeljo ob 17. uri v Celju.