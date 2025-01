Iz Nemčije prihaja žalostna vest o smrti nekdanjega nemškega reprezentanta in člana aktualnega prvaka Eisbären Berlin Tobiasa Ederja. Umrl je za posledicami raka, ki se je hitro razširil po njegovem telesu, star komaj 26 let.

"V klubu Eisbären Berlin smo v šoku. Tobias Eder je pri 26 letih podlegel zapletom zaradi raka. Naše globoko sožalje njegovi družini, zaročenki, prijateljem in vsem, ki so ga poznali in ga imeli radi. Naše misli so z njimi v tem težkem času," so žalostno novico sporočili nemški prvaki na svoji spletni strani.

Eder je zadnjih šest sezon igral v najmočnejši nemški ligi, najprej za EHC München, nato štiri leta za Düsseldorfer EG, lansko sezono pa je odigral v dresu Eisbären Berlin in mu pomagal do naslova nemškega prvaka. Tudi v letošnji bi moral igrati za Berlinčane, a je na zdravniških pregledih pred novo sezono prejel skrb vzbujajočo diagnozo, zdravniki so odkrili maligni tumor in takoj začeli zdravljenje.

Takole se je aprila lani veselil naslova nemškega prvaka. Foto: Guliverimage

"V takšnih trenutkih šport ni v prvem planu. Vsi smo šokirani nad Tobijevo boleznijo. Njegova novica je močno prizadela njegove soigralce in ti jo morajo najprej obdelati. Tobi in njegova celotna družina bodo nedvomno prejeli vso podporo, ki jo potrebujejo od nas. Želimo jim veliko moči. V teh težkih časih smo z njimi," je poleti novico, da je Eder zbolel, komentiral športni direktor kluba Thomas Bothstede.

Kot so zapisali na uradni spletni strani Mednarodne hokejske zveze (IIHF), je Eder novembra navijače pozdravil prek videosporočila, 22. decembra pa v münchenskem dresu v dvorani SAP Garden pospremil slovesnost ob upokojitvi dresa Michaela Wolfa. Kaj kmalu zatem se je njegovo stanje poslabšalo, v sredo pa se za vedno poslovil.

Sredin prizor izpred dvorane v Düsseldorfu, za katerega je igral več let. Foto: Guliverimage

Eder je bil tudi član nemške reprezentance, še maja lani je z njo nastopal na svetovnem prvenstvu.

Berlin je odpovedal sredino tekmo nemškega prvenstva, namesto tega se je ekipa zbrala v molitvi za svojega soigralca, so še dodali pri IIHF.