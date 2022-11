Slovenci se bodo neučinkovitosti poskušali znebiti proti Ukrajini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška hokejska reprezentanca bo prihodnjo pomlad prvič po šestih letih igrala na svetovnem prvenstvu elitne divizije, pred tem jo čakata dva pripravljalna turnirja (novembrski in februarski), od štiri do pet tednov pred začetkom SP pa začetek zadnjih priprav na vrhunec reprezentančne sezone.

Uvodni turnir v precej pomlajeni zasedbi igra v Budimpešti, kjer v dveh skupinah sodeluje šest reprezentanc. V skupini A so Madžarska, Japonska in Francija, v skupini B pa Slovenija, Italija in Ukrajina.

Slovenci so za uvod z 2:4 izgubili proti Italiji, danes pa jih ob 18.30 čaka srečanje z Ukrajino, ki je na uvodni tekmi v podaljšku strla slovensko zahodno sosedo.

Že ob 15. uri se bosta za prvo mesto v skupini pomerili gostiteljica Madžarska in Francija, ki sta obe premagali Japonsko.

V nedeljo sledijo tekme za razvrstitev.

Spored turnirja v Budimpešti: Sobota, 12. november:

15.00 Madžarska - Francija (skupina A)

18.30 Ukrajina - Slovenija (skupina B) Lestvica 1. Italija 2 tekmi - 4 točke

2. Francija 1 - 3

3. Madžarska 1 - 2

4. Ukrajina 1 - 2

5. Japonska 2 - 1

6. Slovenija 1 - 0 Nedelja, 13. november:

Tekme za končno razvrstitev: 11.30, 15.00, 18.30

Petek, 11. november:

Francija : Japonska 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)



Slovenija : Italija 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

0:1 Mantenuto (PP1, 9.), 0:2 Pietroniro (PP1, Miceli, Mantenuto, 17.), 1:2 Maver (Logar, Tomaževič, 20.), 1:3 Gellon (Ginetti, Felicetti, 34.), 1:4 Mantenuto (Pietroniro, Zanetti, 47.), 2:4 Svetina (Sodja, 59.) Četrtek, 10. november:

Italija : Ukrajina 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) - po podaljšku

Madžarska : Japonska 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) - po podaljšku