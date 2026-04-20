S. K.

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
14.21

T. J. Brennan HK Olimpija Ljubljana

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 14.21

1 ura, 16 minut

HK Olimpija Ljubljana

T. J. Brennan ostaja v dresu Olimpije

T. J. Brennan | T. J. Brennan ostaja zmaj. | Foto Domen Jančič/HK Olimpija

Foto: Domen Jančič/HK Olimpija

Ameriški branilec T. J. Brennan bo tudi v sezoni 2026/27 nosil dres HK Olimpija, so danes sporočili iz ljubljanskega hokejskega kluba. V tej sezoni je v ligi ICE pustil neizbrisen pečat, postal je najkoristnejši igralec rednega dela lige in najučinkovitejši branilec tekmovanja. "S svojo kakovostjo, bogatimi izkušnjami in strelsko učinkovitostjo je bil eden ključnih stebrov v igri zmajev," pravijo v Olimpiji.

Žiga Jeglič
Sportal Jan Urbas in Žiga Jeglič bosta oblekla dres Olimpije #video

Dejstvo, da je Olimpija podaljšala sodelovanja s T. J. Brennanom, potrjuje ambicije kluba, ki si želi narediti še korak dlje v mednarodni ligi ICE. Pri tem stavijo na ohranitev močnega jedra ekipe, ki se je izkazalo že v letošnji sezoni, še sporočajo iz ljubljanskega kluba.

"Z velikim navdušenjem ostajam pri Olimpiji še eno sezono. Navdihuje me projekt, ki ga gradimo, in smer, v katero se klub razvija. Veselim se novega poglavja, v katerem bomo kot ekipa še naprej rasli in odločno zasledovali svoj cilj. Naslov prvaka si želimo pripeljati v Ljubljano. Tudi moja družina se v mestu počuti odlično, zato smo iskreno veseli, da ostajamo tukaj," je dejal T. J. Brennan.

Zmaji so se v tej sezoni lige ICE prebili do polfinala, v katerem so z 1:4 v zmagah izgubili proti Pustertalu. V prihodnji sezoni si želijo narediti korak naprej, pri čemer bo izkušeni steber obrambe ključnega pomena, je prepričan direktor HK Olimpija Anže Ulčar: "T. J. je s svojimi igrami in učinkovitostjo dokazal, da je točno to, kar smo iskali. Je odličen ofenzivni branilec, poleg tega pa mentor mlajšim igralcem. Odlično se je vklopil v našo organizacijo in lokalno okolje, zato smo se že med sezono začeli pogovarjati o podaljšanju pogodbe. Veseli smo, da ostaja z nami in da bomo skupaj napadli vrh lige ICE."

Ljubljanski napad bosta okrepila izkušena slovenska reprezentanta Jan Urbas in Žiga Jeglič.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.