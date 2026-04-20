T. J. Brennan ostaja v dresu Olimpije

Ameriški branilec T. J. Brennan bo tudi v sezoni 2026/27 nosil dres HK Olimpija, so danes sporočili iz ljubljanskega hokejskega kluba. V tej sezoni je v ligi ICE pustil neizbrisen pečat, postal je najkoristnejši igralec rednega dela lige in najučinkovitejši branilec tekmovanja. "S svojo kakovostjo, bogatimi izkušnjami in strelsko učinkovitostjo je bil eden ključnih stebrov v igri zmajev," pravijo v Olimpiji.

Dejstvo, da je Olimpija podaljšala sodelovanja s T. J. Brennanom, potrjuje ambicije kluba, ki si želi narediti še korak dlje v mednarodni ligi ICE. Pri tem stavijo na ohranitev močnega jedra ekipe, ki se je izkazalo že v letošnji sezoni, še sporočajo iz ljubljanskega kluba.

"Navdihuje me projekt, ki ga gradimo, in smer, v katero se klub razvija." Foto: Domen Jančič/HK Olimpija Z dogovorom je zadovoljen tudi 37-letni branilec. "Z velikim navdušenjem ostajam pri Olimpiji še eno sezono. Navdihuje me projekt, ki ga gradimo, in smer, v katero se klub razvija. Veselim se novega poglavja, v katerem bomo kot ekipa še naprej rasli in odločno zasledovali svoj cilj. Naslov prvaka si želimo pripeljati v Ljubljano. Tudi moja družina se v mestu počuti odlično, zato smo iskreno veseli, da ostajamo tukaj," je dejal T. J. Brennan.

Zmaji so se v tej sezoni lige ICE prebili do polfinala, v katerem so z 1:4 v zmagah izgubili proti Pustertalu. V prihodnji sezoni si želijo narediti korak naprej, pri čemer bo izkušeni steber obrambe ključnega pomena, je prepričan direktor HK Olimpija Anže Ulčar: "T. J. je s svojimi igrami in učinkovitostjo dokazal, da je točno to, kar smo iskali. Je odličen ofenzivni branilec, poleg tega pa mentor mlajšim igralcem. Odlično se je vklopil v našo organizacijo in lokalno okolje, zato smo se že med sezono začeli pogovarjati o podaljšanju pogodbe. Veseli smo, da ostaja z nami in da bomo skupaj napadli vrh lige ICE."

Ljubljanski napad bosta okrepila izkušena slovenska reprezentanta Jan Urbas in Žiga Jeglič.

Preberite še: