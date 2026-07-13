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Avtorji:
Ž. L., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
12.22

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

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Natisni članek
HK Olimpija Ljubljana Chris Douglas Anže Ulčar

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 12.22

1 ura, 12 minut

Chris Douglas novi zmaj

Olimpija predstavila novo okrepitev: v Ljubljano prihaja Kanadčan

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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IceHL, polfinale: HK Olimpija - Pustertal | Novinec v vrstah Olimpije je Chris Douglas. | Foto Aleš Fevžer

Novinec v vrstah Olimpije je Chris Douglas.

Foto: Aleš Fevžer

Šestindvajsetletni kanadski hokejist Chris Douglas je nova okrepitev ljubljanske Olimpije. Kot so danes sporočili iz tabora zmajev, Douglas v Ljubljano prihaja po izjemno uspešnem nastopanju v dresu univerze British Columbia.

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Chris Douglas je za moštvo Thunderbirds igral pet sezon. Štiri sezone je nosil kapetanski trak, ki si ga je prislužil z napadalno učinkovitostjo, odgovorno igro brez ploščka, fizično prisotnostjo in zanesljivo igro v obrambnih nalogah, predvsem pa zaradi vodstvenih odlik in odličnega karakterja, so zapisali pri Olimpiji.

V zadnji sezoni je na 28 tekmah zbral 16 zadetkov in 19 asistenc za 35 točk, bil najboljši strelec ekipe in tretji najučinkovitejši igralec moštva. Za svoje predstave si je po koncu univerzitetne sezone prislužil tudi vpoklic v podružnično ekipo Buffalo Sabres v ligi AHL.

"Iskali smo hokejista za zelo specifično vlogo v tretjem napadu. Želeli smo igralca, ki je popolnoma predan svoji vlogi in nalogi v ekipi, hkrati pa igra z desno palico, s čimer smo uravnotežili to razmerje v ekipi. Chris je obrambno zelo odgovoren igralec, ki zna prispevati tudi v napadu," je o novi okrepitvi dejal direktor HK Olimpija Anže Ulčar.

"Odlikujejo ga fizična igra in dobra prisotnost pred golom tekmeca. Je mlad, lačen napredka in trdega dela, zato se veselimo njegovega prihoda," je dodal.

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