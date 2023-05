Kanadčanom še 28. naslov svetovnih prvakov

Hokejisti Kanade so v finalu svetovnega hokejskega prvenstva v Tampereju na Finskem s 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) premagali reprezentanco Nemčije. Javorjevi listi so tako prišli še do rekordnega 28. naslova svetovnih prvakov. Hokejska reprezentanca Latvije pa je osvojila bronasto medaljo. Latvijci so v tekmi za tretje mesto po podaljšku premagali ZDA s 4:3 (2:2, 0:0, 1:1; 1:0).

Svetovno prvenstvo, finale in tekma za 3. mesto (Tampere): Nedelja, 28. maj

Kanada je na prejšnjem SP osvojila srebro, letos je naredila korak naprej in skupno že 28. v zgodovini prišla do naslova prvakov. V zadnjem desetletju so sicer Kanadčani prvaki četrtič po letih 2015, 2016 in 2021.

Nemčija je s srebrom na SP osvojila prvo medaljo po letu 1953.

Kanada je v polfinalu v soboto s 4:2 premagala Latvijo. Nemčija je odločilno tekmo na tako velikem tekmovanju dosegla prvič po daljnem letu 1930, v polfinalu je Nemčija s 4:3 po podaljšku premagala ekipo ZDA.

Novi svetovni prvaki so v velikem finalu, ki je postregel z drugim precej presenetljivim tekmecem, ubrali taktiko iz polfinala. Tudi takrat so bili borbeni Latvijci dve tretjini blizu in tudi vodili, nazadnje pa so morali priznati premoč predstavnikom Severne Amerike.

Vlogo Latvijcev so danes prevzeli Nemci. Nemška zasedba, ena najprijetnejših presenečenj SP, se je v prvi in drugi tretjini povsem enakovredno kosala s favoriti za zmago. Nemci so bili tisti, ki so narekovali ritem in dobro izkoriščali svoje priložnosti ter silili Kanadčane, da so jih lovili.

A nemško veselje obakrat ni trajalo prav dolgo. Po prvem golu Johna Peterke v prvi tretjini je Kanada prek Samuela Blaisa odgovorila čez tri minute, v drugi tretjini pa je nemško vodstvo in gol Daniela Fischbucha izničil Lawson Crouse po štirih.

V zadnji tretjini je bila zgodba povsem drugačna. Razmerje strelov na koncu niti ni bilo tako izrazito na strani prvakov (28-23), toda Kanada je bila nevarna praktično vsakič, ko je prišla pred vrata Matthiasa Niederbergerja.

Najprej je za prvo vodstvo Kanade poskrbel Blais, potem pa je hiter protinapad z zadetkom kronal še Tyler Toffoli. V predvidljivi končnici brez vratarja Nemčije pa je nato Kanada dosegla še peti gol in slabi dve minuti pred koncem dokončno razblinila vse dvome o razpletu.

Šilovs MVP hokejskega SP Po koncu svetovnega prvenstva so izbrali najboljše posameznike in idealno postavo. Za najkoristnejšega igralca (MVP) tekmovanja so izbrali latvijskega vratarja Artursa Šilovsa. Obenem je dobil še dve nagradi. Vodstvo tekmovanja oziroma krovna zveza IIHF sta mu podelila nagrado za najboljšega vratarja, je pa tudi član idealne postave SP, ki jo določijo novinarji. Šilovs je šele peti vratar s takšno nagrado od njene uvedbe leta 1999. Pred njim so jo dobili Nemec Dennis Endras (2010), Šved Viktor Fasth (2011) ter Finca Pekka Rinne (2014) in Juho Olkinuora (2022). Nagrado vodstva tekmovanja za najboljšega branilca je dobil član zlate kanadske ekipe MacKenzie Weegar, za napadalca pa član srebrne nemške ekipe John Peterka. V idealni postavi pa so poleg Šilovsa, Weegarja in Peterke še nemški branilec Moritz Seider ter napadalca, Američan Rocco Grimaldi in Čeh Dominik Kubalik. Grimaldi je bil najučinkovitejši igralec SP s 14 točkami, po 12 sta jih zbrala Kubalik in Peterka.

Latvijci prvič do medalje, Američani ostajajo praznih rok

Popoldne sta se v tekmi za tretje mesto pomerili reprezentanci Latvije in ZDA, ko so se na koncu zmage prvi in prvič prišli do medalje na svetovnih prvenstvih.

Latvijci so se prvič veselili medalje na svetovnih prvenstvih. Foto: Guliverimage

Kanada je v soboto z zmago proti Latviji v polfinalu s 4:2 sicer prekinila latvijsko pravljico. Sogostitelji prvenstva so prvič v zgodovini prišli do polfinala, danes pa so postavili še piko na i ter z zadetkom Kristiansa Rubinsa v 62. minuti prišli do sploh prve medalje v zgodovini te države.

Latvija je imela kljub polfinalnemu porazu izjemen motiv v tekmi, ki po navadi pomeni boj razočaranih za tolažilno nagrado. Razočarani so bili tudi Američani, saj so jih na prvenstvu, ki se je zanje odlično začelo, pri poskusu preskoka iz "bronaste dobe" zadnjih let nekoliko nepričakovano ustavili Nemci. Američani že od leta 1933 zaman naskakujejo zlato medaljo na SP.

Bolje je so začeli Latvijci

Latvija je bolje začela in povedla ob prvi številčni prednosti, a so jo Američani tudi hitro ujeli. Baltska ekipa je nato v prvem delu dosegla še en zadetek za vodstvo, ob koncu prvega dela pa so bili Američani tisti, ki so izkoristili "power-play".

Po drugi tretjini brez zadetkov so se do pomembne prednosti v začetku zadnje z zadetkom Matta Coronata prvič na tekmi prebili ameriški hokejisti. A Latvija ni popuščala, v zadnjem delu je stopnjevala pritisk, imela več strelov na gol, enega pa je izkoristil Kristians Rubins in z močnim strelom od daleč presenetil vratarja Caseyja Desmitha za izenačenje na 3:3 pet minut pred koncem.

V zadnjih minutah sta imeli ekipi po eno lepo priložnost, Američani so zadeli okvir vrat, pri Latvijcih, ki jih je spodbujalo na tisoče rojakov v polni dvorani v Tampereju, prav v zadnjih sekundah Rodrigo Abols, a je bil ameriški vratar na mestu.

Kristians Rubins je dalo odločilni gol za zmago Latvije. Foto: Guliverimage

Odločilni zadetek je padel že po 82 sekundah dodatnega dela

Ni pa mogel preprečiti zmagovitega latvijskega zadetka, ki ga je že po 82 sekundah dodatnega dela dosegel novi latvijski junak Rubins, s tem pa poskrbel za velikansko rajanje v Tampereju in Latviji.

Današnji bron je v hokejsko nori državici z naskokom največji uspeh v zgodovini, odslej so bili Latvijci na SP najvišje na sedmem mestu v letih 1997, 2004 in 2009.