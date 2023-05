Kanadčane rešil 19-letnik, Nemci v podaljšku šokirali ZDA

Finalisti hokejskega svetovnega prvenstva 2023 so Kanadčani in Nemci. V Tampereju na Finskem je 27-kratna svetovna prvakinja sicer proti Latviji še po drugi tretjini zaostajala z 1:2. Sredi zadnje tretjine pa je za vodstvo Kanadčanov zadel 19-letni Adam Fantilli. Končni izid je 4:2. Neporaženi Američani pa so še v 59. minuti vodili proti Nemcem. Nato pa gol Marcela Noebelsa za podaljšek in v osmi minuti le tega gol Frederika Tiffels za zmago s 4:3 in finale.

Predzadnji dan svetovnega hokejskega prvenstva, na katerem so sodelovali tudi Slovenci, a jim v predtekmovanju ni uspelo uresničiti cilja. Ta je bil obstanek med elito, tako da bodo prihodnje leto igrali rang nižje, v Bolzanu se bodo za vrnitev med reprezentančno smetano borili z Italijo, Madžarsko, Južno Korejo, Japonsko in Romunijo. Sobota je na prvenstvu rezervirana za polfinalna obračuna v Tampereju.

Latvija je izločila Švedsko. Foto: Guliverimage Branilci naslova Finci so upali, da se bodo za odličja znova potegovali pred domačim občinstvom, a so tekmovanje že končali. V ponovitvi zadnjih treh finalov svetovnih prvenstev so jih v četrtfinalu s 4:1 premagali in izločili Kanadčani. Hokejisti iz zibelke hokeja vselej spadajo v najožji krog favoritov, svetovni prvaki so bili že 27-krat, kar je rekord. Tudi tokrat so bili v vlogi favorita. Nasproti jim je namreč stala sogostiteljica prvenstva Latvija, ki so jo v prvem delu turnirja premagali s 6:0. Latvijci so še nekaj minut pred koncem predtekmovanja trepetali za napredovanje v četrtfinale, naposled jim je to z zmago nad Švico uspelo, v četrtfinalu pa so pred domačimi gledalci v Rigi priredili prvovrstno presenečenje. Na kolena so spravili favorizirane Švede (3:1), premagali so jih šele drugič v zgodovini (prvič so jih na prvenstvu leta 2009) in spisali zgodovino, saj so se premierno uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva. Eden od junakov velike zmage je bil vratar Arturs Šilovs s 40 obrambami.

Dans Locmelis je zadel za vodstvo Latvije z 1:0. Po dveh tretjinah so vodili z 2:1. Foto: Reuters Visok poraz Latvije na začetku prvenstva, povsem drugačna tekma v polfinalu. Z golom Dansa Ločmelisa so Latvijci povedli sredi prve tretjine. Vodili so tudi po drugi tretjini, ki jo je zaznamovalo kar 11 izključitev (šest na kanadski strani). Na 1:1 je izenačil Samuel Blais, za novo vodstvo Latvijcev pa zadel Rudolfs Balcers. V zadnji tretjini pa so Kanadčani vendarle upravičili vlogo favorita: za 2:2 je zadel član Buffalo Sabres Jack Quinn, za zmago pa 19-letni Adam Fantilli z univerze Michigan. Sicer končni izid ni bil 3:2, ampak 4:2, saj je v zadnji minuti v prazen gol plošček potisnil še Scott Laughton. Igralci iz Severne Amerike so imeli več strelov (36-22).

ZDA še v 59. minute vodile, a gre v finale Nemčija

ZDA so do 59. minute polfinalne tekme z Nemčijo vodile s 3:2. Foto: Reuters V drugem polfinalu so se za finalno vstopnico pomerili Američani in Nemci. Prvi so bili v predtekmovanju izjemno prepričljivi, premagali so vseh sedem nasprotnikov, nato pa se v četrtfinalu Čehom maščevali za lanski poraz v boju za bron. Američani so na osmih tekmah prejeli zgolj osem golov, da je bilo tako, je skrbel tudi vratar Pittsburgh Penguins Casey DeSmith, ki je bil na petih tekmah 94,96-odstotni zanesljiv, kar ga uvršča na drugo mesto, v povprečju je prejel le 1,19 gola na tekmo. Reprezentanca ZDA je bila za zdaj v napadu najbolj učinkovita, na osmih tekmah so dosegli kar 37 golov.

Nemci se potegujejo za prvo odličje na svetovnih prvenstvih po letu 1953. Foto: Guliverimage Na poti do finala jim je nasproti stala Nemčija, ki v zadnjih letih dokazuje, da spada v širši krog favoritov. Nemci so prvenstvo odprli s tremi zahtevnimi tekmami in vse tri – proti ZDA, Švedski in Finski – odprli z bolečimi porazi za zgolj zadetek. Nato so na vrsto prišli štirje lažji tekmeci, premagali so Avstrijce, Madžare, Francoze in Dance in si zagotovili četrtfinale. V tem jim je nasproti stala najboljša reprezentanca predtekmovanja druge skupine Švica, proti kateri so nadaljevali zmagoviti niz. Švicarje so premagali s 3:1 in napredovali v polfinale.

Ekipi sta se srečali že v predtekmovanju, ko je bilo tesno, Nemci so ob koncu druge tretjine povedli z 2:1, na koncu so se zmage s 3:2 veselili Američani. Še bolj tesno pa je bilo v polfinalu. Po prvi tretjini 2:2, sredi druge je za vodstvo Američanov zadel Michael Eyssimont. Zdelo se je že, da se bo tudi ta tekma končala z zmago ZDA s 3:2, a je minuto in pol pred koncem rednega dela tekme za 3:3 zadel Marcel Noebels. Odločitev je padla v osmi minuti podaljška, ko je do te tekme neporažene Američane šokiral Frederik Tiffels. Izkušeni Nemec je bil leta 2015 izbor na naboru za NHL, a v ZDA ni dobil prave priložnosti. Zadnji dve sezoni igra za Red Bull München.

Marcel Noebels je zadel za podaljšek, tam je zmagovalca odločil Frederik Tiffels. Foto: Guliver Image

Nemška hokejska reprezentanca je dosegla največji uspeh v zgodovini po skoraj sto letih. Leta 1930 so namreč Nemci igrali v finalu in takrat izgubili s Kanado. So si pa že z uvrstitvijo v finale zagotovili vsaj srebro in s tem prvo medaljo po prav tako že precej oddaljenem letu 1953. Američanom tako znova ostane le boj za bron, bronasti so bili že v letih 2013, 2015, 2018, 2021. Zadnji naslov prvakov ima že dolgo brado, sega v leto 1960, od zadnjega srebra je minilo še dlje, zadnjič so bili podprvaki leta 1956.