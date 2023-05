Nemčija bo leta 2027 gostila svetovno hokejsko prvenstvo

PSD Bank Dome v Düsseldorfu in SAP Arena v Mannheimu bosta prizorišči tekem svetovnega prvenstva, ki se po desetih letih vrača v Nemčijo.

Prihodnje leto bo svetovno prvenstvo v hokeju na ledu na Češkem, nato pa bosta leta 2025 Švedska in Danska skupaj gostili hokejsko SP. Organizacijo prvenstva leta 2026 je prevzela Švica.

Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu elitne divizije trenutno poteka na Finskem in v Latviji. Znani so že polfinalisti. Polfinalna para sta Latvija in Kanada ter Nemčija in ZDA. Finale bo na sporedu v nedeljo v Tampereju.

Slovenska moška reprezentanca bo ponovno uvrstitev med svetovno elito lovila na prvenstvu divizije I-A, ki bo od 28. aprila do 4. maja 2024 v Bolzanu.

Risi bodo v Italiji merili moči z reprezentancami Italije, Japonske, Južne Koreje, Madžarske in Romunije.

