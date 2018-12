Kanadčanom lahko četrto zaporedno lovoriko preprečijo le še Finci

Za naslov se je borilo šest ekip, ki so bile sprva razdeljene v dve skupini, imenovani Cattini in Torriani. Skupino Cattini so sestavljali Davos, ekipa Kanade in nemški prvoligaš Thomas Sabo Ice Tigers, Torriani pa Trinec, Metallurg Magnitogorsk in finski prvoligaš KalPa.

Branilka naslova, Kanada, ki lovi četrto zaporedno lovoriko, je v polfinalu s 4:2 odpravila Nürnberg Ice Tigers in si zagotovila finalno vstopnico. Za novo lovoriko se bodo Kanadčani udarili s finskim elitnoligašem KalPa, ki je v polfinalu izločil Davos.

Spenglerjev pokal 2018 Ponedeljek, 31. decembra

finale

Kanada - KalPa Nedelja, 30. decembra

polfinale 1:

Kanada : Nürnberg Ice Tigers 4:2



polfinale 2:

KalPa : Davos 2:1 Sobota, 29. decembra, tekmi za polfinale

Metallurg Magnitogorsk : Nürnberg Ice Tigers 1:3

Davos : Ocelari Trinec 3:1 Skupinski del Sreda, 26. decembra

Skupina Torriani

Ocelari Trinec : Metallurg Magnitogorsk 1:2 - po kazenskih strelih Skupina Cattini

Davos : Kanada 1:2 Četrtek, 27. decembra

Skupina Torriani

KalPa : Ocelari Trinec 3:1 Skupina Cattini

Thomas Sabo Ice Tigers : Davos 2:3 Petek, 28. decembra

Skupina Torriani

Metallurg Magnitogorsk : KalPa 0:1 - po podaljšku Skupina Cattini

Kanada : Thomas Sabo Ice Tigers 6:2 Lestvici:

Skupina Cattini:

1. Kanada 2 tekmi – 6 točk

2. Davos 2 – 3

3. Nürnberg Ice Tigers 2 - 0 Skupina Torriani:

1. KalPa 2 tekmi – 5 točk

2. Metallurg Magnitogorsk 2 – 3

3. Ocelari Trinec 2 - 1

Preberite še: