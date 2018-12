Finci začeli z zmago, gostitelji tesno ugnali Nemce

Za naslov se bori šest ekip, ki so razdeljene v dve skupini, imenovani Cattini in Torriani. Skupini sta poimenovani po udarni švicarski napadalni trojki Richard Torriani – Bibi, Hans Cattini – Joe in Ferdinand Cattini – Pic, ki je bila v 30. in 40. letih preteklega stoletja strah in trepet za nasprotne ekipe.

Prvouvrščeni ekipi se uvrstita neposredno v polfinale, za dve mesti pa se borijo preostale ekipe. Ker gre za prestižno tekmovanje, so organizatorji dopustili, da se moštva za tekmovanje nekoliko okrepijo. Tako lahko poleg zasedbe, ki je registrirana v domačem prvenstvu, vsaka ekipa pripelje še štiri dodatne igralce in enega vratarja.

V skupini Cattini so Davos, reprezentanca Kanade in nemški prvoligaš Thomas Sabo Ice Tigers, v Torriani pa Trinec, Metallurg Magnitogorsk in finski prvoligaš KalPa.

Spenglerjev pokal 2018 Sreda, 26. decembra Skupina Torriani

Ocelari Trinec : Metallurg Magnitogorsk 1:2** (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)



**kazenski streli Skupina Cattini

Davos : Kanada 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Četrtek, 27. decembra Skupina Torriani

KalPa : Ocelari Trinec 3:1 Skupina Cattini

Thomas Sabo Ice Tigers : Davos 2:3 Petek, 28. decembra Skupina Torriani

Metallurg Magnitogorsk - KalPa Skupina Cattini

Kanada - Thomas Sabo Ice Tigers Sobota, 29. decembra, tekmi za polfinale drugouvrščeni skupine Torriani - tretjeuvrščeni skupine Cattini

drugouvrščeni Cattini - tretjeuvrščeni skupine skupine Torriani Nedelja, 30. decembra

polfinale 1

polfinale 2 Ponedeljek, 31. decembra

finale

Preberite še: