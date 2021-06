V Rigi ponovitev finala iz Bratislave

V finalu svetovnega hokejskega prvenstva elitne divizijev Rigi v Latviji se bosta pomerili reprezentanci Kanade in Finske. Gre za ponovitev finala iz Bratislave 2019. Kanadčani so v prvem sobotnem polfinalu s 4:2 premagali ZDA, branilci naslova Finci pa so bili z 2:1 boljši od trdoživih Nemcev. Nedeljska tekma za tretje mesto bo ob 14.15, za zlato pa 19.15.

Branilci naslova prvakov Finci so v sobotnem polfinalu premagali Nemce, ki med štirimi najboljšimi ekipami nazadnje zaigrali pred 11 leti. Nemci so se izkazali za izjemno neugodne tekmece, v začetku prve tretjine so prevladovali na ledu, a so prvi zadeli Finci. Nemški nalet je v 14. minuti ustavil Iiro Pakarinen, nato se je Nemcem igra nekoliko podrla in Hannes Bjorninen je tik pred koncem prve tretjine podvojil vodstvo Finske. A so se Nemci vrnili z golom Matthiasa Plachte v 32. minuti, do konca tekme pa se izid ni več spremenil. V zadnjih dveh minutah so Nemci napadli s šestimi možmi v polju in brez vratarja, silovit pritisk pa so Finci zdržali.

Kanadčani vstali od mrtvih

Čeprav so v skupinskem delu tekmovanja Američani takrat še neprepričljive Kanadčane premagali gladko, s 5:1, so tokrat v polfinalu Javorjevi listi pokazali povsem drugačen obraz. Tradicionalne tekmece so premagali s 4:2 in jih poslali v boj za bronasto odličje. Sami se bodo v nedeljo borili za zlato. Kanadčani so prvenstvo začeli s tremi porazi, grozilo jim je celo, da bodo tekmovanje končali v predtekmovanju, a so v izločilnih bojih vstali od mrtvih.

Kanadčani so v prvem polfinalu s 4:2 premagali ZDA. Foto: Guliverimage

Na tekmi se je prva zatresla mreža ameriškega vratarja Cala Petersena, že v tretji minuti ga je premagal Brandon Pirri. Colin Blackwell je v 18,. minuti poskrbel za izenačenje, v drugi tretjini pa je bil edini strelec Kanadčan Andrew Mangiapane, ki je v začetku tretje prednost Kanade povišal na 3:1. Američani so se dve minuti kasneje z golom Sasha Chmelevskija vrnili v igro, v zadnjih minutah tekme poskušali z igralcem več v polju in brez vratarja ter prejeli še gol v prazno mrežo, za končnih 4:2 je poskrbel Justin Danforth.

Kanada in Finska sta se pomerili tudi v finalu zadnjega svetovnega prvenstva, leta 2019 v Bratislavi na Slovaškem, takrat so s 3:1 zmagali Finci.

Kanadčani so s 26 naslovi prvakov druga najuspešnejša reprezentanca na svetovnih prvenstvih, zadnjič so se naslova veselili leta 2016. Enega več imajo v seštevku hokejisti nekdanje Sovjetske zveze in današnje Rusije, ki so jih Kanadčani izločili v četrtfinalu, zato bi se hokejske velesile lahko letos izenačile na večni lestvici.