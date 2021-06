Kanadčani presenetljivo spodnesli Ruse, Nemcem je uspelo po enajstih letih

Znani so vsi polfinalisti svetovnega prvenstva elitne skupine v Rigi. V današnjih prvih četrtfinalnih tekmah so Američani s 6:1 premagali Slovaško, Nemci pa po kazenskih strelih Švico s 3:2. V večernih četrtfinalnih tekmah sta si polfinale zagotovili še Finska, ki je premagala Češko z 1:0, ter underdog Kanada, ki je po podaljšku ugnala favorizirano Rusijo z 2:1. Polfinalna sobotna para sta Finska-Nemčija in Kanada-ZDA.

Nemški reprezentanci, ki si je uvrstitev v četrtfinale zagotovila v torek na zadnji tekmi predtekmovanja in obenem z zmago proti Latviji vrata odprla še Kanadi, je uspel veliki met. Prvič po 11 letih so namreč Nemci spet v polfinalu in s tem v igri za medalje. Doslej zadnjo so Nemci dobili daljnega leta 1953.

Današnja tekma pa je lahko tudi dobra napoved za Nemčijo; šele drugič po letu 1992 so namreč Nemci zmagali v četrtfinalu, leta 2010 pa je v doslej zadnjem uspešnem četrtfinalu premagala prav Švico in pozneje končala na četrtem mestu.

Američani so premagali Slovake s 6:1. Foto: Guliverimage

Američani so na tem SP ena najbolj prepričljivih reprezentanc, to pa so potrdili tudi v današnjem četrtfinalu. Ameriška selekcija je dobila predtekmovanje v svoji skupini pred svetovnimi prvaki Finci, Slovaki pa so v zadnjem krogu po porazu s Čehi zdrsnili na četrto mesto v svoji skupini in tako naleteli na razpoložene ZDA, ki so suvereno dobile tekmo.

Kanadčani so presenetili Ruse. Foto: Guliverimage

Rusija in Kanada sta imeli do četrtfinala povsem nasprotni zgodbi. Ruska zasedba je bila prepričljiva in ni imela težav z zmagovanjem, osvojila je tudi prvo mesto v svoji skupini.

Kanadčani pa so po drugi strani trepetali, da bi lahko doživeli podobno usodo kot Švedi, ki so ostali celo brez četrtfinala. A za Kanado se je zadnji krog predtekmovanja razpletel srečno, saj so ji Nemci z zmago proti Latviji pomagali do četrtega mesta v skupini.

Po drugi strani pa je to pomenilo, da se bodo morali za morebiten preboj med ekipe, ki bodo odločale o medaljah, boriti z ruskimi hokejisti. A je četrtfinale vnovič pokazal, da so tekme na izpadanje lahko povsem drugačen svet, Kanadčani pa so bili tokrat na precej boljši ravni kot na nekaterih predtekmovalnih dvobojih.

Na koncu so se tako veselili Kanadčani, Rusi pa so lahko le razočarano obsedeli po porazu v podaljšku. Do prednosti so sicer prvi prišli ruski hokejisti, ko je zadel Jevgenij Timkin v drugi tretjini.

A za Ruse je bila nato usodna izključitev v 45. minuti, saj so Kanadčani izkoristili "power-play", zadel je Adam Henrique. To je bil tudi zadnji zadetek v rednem delu, sledil pa je podaljšek, po katerem so si igro za medalje priigrali Kanadčani.

Polfinale sta Kanadi priigrala Troy Stetcher z lepim prodorom, ko je premešal rusko obrambo, in natančno podajo pred gol, kjer je bil na drugi strani na pravem mestu Andrew Mangiapane in le še potisnil plošček v mrežo Sergeja Bobrovskega.

Finci so strli Čehe. Foto: Guliverimage Svetovni prvaki Finci so še v igri za ubranitev lovorike izpred dveh let. V polfinalu, v katerem nobena ekipa ni želela preveč tvegati, so v taktičnem boju s tesno zmago izločili Češko, tako da imajo možnost priti do četrte zlate medalje.

Junak tekme v finski zasedbi je bil Jere Innala, ki je bil edini strelec, potem ko je v 33. minuti potisnil odbiti plošček po strelu Iira Pakarinena v mrežo Simona Hrubeca.

Ta se je, tako kot njegov tekmec v finskih vratih Jussi Olkinuora (razmerje strelov je bilo sicer 28-24 za Čehe), izkazal z dobrimi obrambami, a je polfinale odločil en gol.

V prvi tretjini so imeli sicer sodniki precej dela ob ogledovanju posnetka ob finski akciji, ko je Pakarinen sicer spravil plošček v gol, a obenem tudi oviral vratarja. Sodniki niti po ogledu posnetka niso mogli odločiti, ali je bil prej plošček prek golove črte ali pa se je finski napadalec dotaknil vratarja, zato zadetka nazadnje niso priznali.

Bližje zmagi pa so bili že pred edinim priznanim zadetkom Finci, Atte Ohtamaa je v začetku druge tretjine zadel okvir gola.

V zadnji tretjini so najprej Čehi imeli priložnost z igralcem več, a Dominik Kubalik in Jan Kovar nista bila uspešna. Ob koncu pa so šli Čehi na vse ali nič in že dve minuti pred koncem tvegali brez vratarja. Pol minute pred koncem je bil nevaren Kubalik, toda Finci so se ubranili in slavili tesno zmago.

V sobotnem polfinalu se bodo Nemci udarili s Finci, Kanadčani pa z Američani.