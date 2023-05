Slovenci za dostojno slovo od elite. Dan D za slovenski sosedi.

Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 19.20 odigrala zadnjo tekmo svetovnega prvenstva proti Kazahstanu. Pred to nima več možnosti, da bi se izognila zadnjemu mestu v skupini in obstala med reprezentančno smetano. Zvečer se bosta v Tampereju za obstanek udarili Avstrija in Madžarska, poraženka se bo skupaj s Slovenci poslovila od elite. Popoldne se bodo Kanadčani za peto zmago pomerili z Norveško, na Finskem pa bo skandinavski obračun med neporaženimi Švedi in Danci.