Vodilna Latvija visoko odpravila Slovence

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina A) v Minsku izgubila tudi tretji obračun. Vodilna Latvija je upravičila vlogo favoritinje in rise odpravila z 9:1. Edini zadetek za Slovence je dosegel Žan Primožič.