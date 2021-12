Boleč poraz mladih risov

Slovenska hokejska reprezentanca U20 je po štirih zmagah na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine B, v soboto izgubila derbi s Francijo (2:3), ki je odločal o prvem mestu in napredovanju. Risi so za napredovanje potrebovali točko, Francozi vse tri, razplet tekme pa je bil v korist galskim petelinom, ki so prevzeli vodstvo na lestvici. Prehiteti jih ne more nihče več, kar pomeni, da so Francozi napredovali v višji razred.

Selektor slovenske reprezentance Lovro Bajc je pred začetkom prvenstva na Baltiku dejal, da so si zastavili visoke in jasne cilje – prvo mesto. Slovenci so bili vse do zadnjega obračuna na dobri poti, da cilj tudi uresničijo. Da bi ostali prvi in napredovali rang višje, v divizijo I, skupino A, bi morali v soboto osvojiti vsaj točko, a so po porazu proti Franciji z 2:3 ostali brez vseh. Francozi so s 13 točkami za eno prehiteli Slovence, ki prvenstvo končujejo na drugem mestu.

Bajčevi varovanci so za uvod s 7:3 premagali Japonsko, nadaljevali z zmago nad Poljsko (3:1), z zmago nad gostiteljico Estonijo (8:2), v petek pa napolnili še gol Ukrajine (8:4).