Slovenke so svetovno prvenstvo končale s porazom proti Kazahstanu in nazadovanjem v nižji rang tekmovanja.

Slovenke so svetovno prvenstvo končale s porazom proti Kazahstanu in nazadovanjem v nižji rang tekmovanja. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je zadnji dan svetovnega prvenstva tretjega razreda (divizija I, skupina B) z 0:2 izgubila s Kazahstanom. Po porazu je končala na zadnjem mestu, tako da se vrača v nižji rang tekmovanja. Z istim številom točk (tri) je prvenstvo končala Južna Koreja, a je obstala zaradi zmage nad Slovenkami. Te so z zmago presenetile Italijo, ki je SP končala kot tretja. Slovenski tabor, ki se je pred prvenstvom zavedal, da ga čaka izjemno zahtevna naloga, je s prikazanim zadovoljen. "S temi dekleti delamo čudeže," je po prvenstvu dejal selektor Franc Ferjanič - Aci. Za prvo mesto in napredovanje sta se pomerili Kitajska in gostiteljica Poljska, s 7:2 pa so zmagale Kitajke.

Slovenska reprezentanca je leta 2019 drugič v zgodovini napredovala na svetovno prvenstvo tretjega razreda. Po dveh odpovedih zaradi bolezni covid-19 je v preteklih dneh le dočakala prvenstvo v Katovicah. Slovenski selektor Franc Aci Ferjanič je pred odhodom dejal, da njegove varovanke na Poljskem čaka pekel, saj večina te reprezentance na takšni ravni še ni igrala.

Slovenkam na prvenstvu ni bilo lahko, ne le, da so občutile moč nasprotnic, ki trenirajo in igrajo v precej boljših pogojih, že pred prvenstvom jim je delo otežil covid-19, na prvenstvu pa še poškodba kapetanke Pie Pren. Ta je po golu in dveh podajah na prvem srečanju, na katerem so presenetljivo ugnale Italijo, po naletu predčasno končala drugo tekmo z gostiteljicami, zaradi poškodbe izpustila tretjo tekmo, nato pa stisnila zobe in risinjam pomagala na obeh preostalih dvobojih za obstanek z Južno Korejo in Kazahstanom.

A obakrat so ostale praznih rok. Potem ko so s Korejkami izgubile z 1:2, so danes za obstanek potrebovale vsaj točko, a na koncu izgubile z 0:2. Za igralko tekme so izbrali Prenovo, znova pa je bila med vratnicama na hudi preizkušnji igralka prvenstva Pia Dukarič, ki je zaustavila kar 56 strelov nasprotnic, medtem ko so Slovenke na gol Kazahstank streljale 18-krat.

Slovenke so zasedle zadnje mesto in se selijo skupino nižje (divizija II, skupina A), za prvo mesto in napredovanje v divizijo I, skupino A so se udarile Kitajke in Poljakinje, zmagale so prve s 7:2.

Selektor Franc Ferjanič - Aci Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"S temi dekleti delamo čudeže"

"Na koncu smo imeli malo smole, imeli smo nekaj lepih priložnosti, a se nam ni izšlo. Pokazali smo zelo dobro igro proti Kazahstanu, ki ima šest Severnoameričank in povsem drugačne pogoje za delo kot mi. Z izjemo tekme proti Kitajski smo preostale tekme odigrali res dobro, bili vse tekme zraven. Pred prvenstvom sem se bal, kaj bo v tej diviziji, a smo nekako pokazali, da se lahko kosamo tudi s temi ekipami. Seveda z malo bolj obrambno igro, s čakanjem na protinapade, ki jih znamo odigrati. Končna ocena zame je zelo dobra," je bil s prikazanim na prvenstvu zadovoljen selektor Ferjanič, ob tem pa dodal: "Dokler dva vodilna kluba v Sloveniji v hokejski šoli nimata niti ene punčke, toliko časa bo ženski hokej capljal za preostalimi. S temi dekleti, ki jih imamo, delamo hokejski čudež."

Kapetanka risinj Pia Pren je ponosna na soigralke. Foto: Ana Kovač

Ponosna, da so bile v igri vse do zadnjih minut

Tudi kapetanka Prenova je bila razumljivo ponosna na ekipo: "Ponosna sem na dekleta, da nam je na tej ravni, s tako ekipo, v takih pogojih uspelo pripeljati turnir tako daleč, da smo bile v igri do zadnje minute. Prejele smo dva gola, imele smo veliko priložnosti, sploh v tretji tretjini, na koncu se nam ni izšlo. Gremo divizijo nižje, a z dvignjenimi glavami. Morda bo ostal grenak priokus, a lahko smo ponosne nase."

SP v hokeju, divizija I, skupina B, Katovice (8.−14. april), 5. dan Četrtek, 14. april

Kazahstan : Slovenija 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Italija : Južna Koreja 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Poljska : Kitajska 2:7 (0:6, 2:0, 0:1) Lestvica :

1. Kitajska* 5 tekem - 15 točk

.............................................

2. Poljska 5 - 11

3. Italija 5 - 7

4. Kazahstan 5 - 6

5. Južna Koreja 5 - 3

.....................................................

6. Slovenija** 5 - 3



*Reprezentanca je napredovala v divizijo I, skupino A.

**Reprezentanca je nazadovala v divizijo II, skupino A. Torek, 12. april

Južna Koreja : Slovenija 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

1:0 Kim Se-Lin (Park Ji-Yoon, Yeon, 17.), 2:0 Park Jong-Ah (Park Ji-Yoon, 32.), 2:1 S. Confidenti (Pren, 40.)



Kitajska : Kazahstan 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Poljska : Italija 5:4* - po podaljšku Ponedeljek, 11. april

Slovenija : Kitajska 2:14 (1:2, 1:9, 0:3)

Confidenti 6., Nylaander 38.; Hu 12., 22., 29., N. Lin 20., 33., 42., Mi 25., 34., Kang 28., 35., Žang 34., 46., Liu 36., Q. Lin 50.



Italija : Kazahstan 1:0 (0:, 1:0, 0:0)

Južna Koreja : Poljska 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Sobota, 9. april

Poljska : Slovenija 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

1:0 Sikorska (Lapies, Wieczorek, 31.), 2:0 Czarnecka (Zielinska, Pozniewska, 31.), 3:0 Talanda (Sikorska, 43.), 4:0 Dziwok (Strzelecka, 58.)



Južna Koreja : Kazahstan 1:5 (0:2, 0:3, 0:1)

Italija : Kitajska 3:6 (0:3, 2:1, 1:2) Petek, 8. april

Slovenija : Italija 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

1:0 S. Confidenti (Pren, 2.), 2:0 Pren (S. Confidenti, 5.), 2:1 Mattivi (35.), 3:1 S. Confidenti (Pren, 53.) Postava Slovenije: Dukarič P., Dovžan, Lončar, Porekar, Confidenti, Pren, Blazinšek, Svetina, Glavič, Pršina, Nylaander, Dukarič E., Biščak, Bizjak, Breznik, Pazlar, Pezdir, Friš Lorber; Selektor: Franc "Aci" Ferjanič



Kitajska : Južna Koreja 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Kazahstan : Poljska 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)