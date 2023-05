Ni počitka: pred Slovenci nova zgodnja tekma in zahteven izziv

Slovenski hokejisti so prvenstvo odprli z visokim porazom proti Švici (0:7), ki je izkoriščala slovenske kazni in napake ter vknjižila zanesljivo zmago. Dan zatem bo Slovencem, katerih cilj je obstanek (treba se bo izogniti zadnjemu mestu), nasproti stala hokejska velesila Kanada, ki je na uvodnem srečanju že po petih minutah poskrbela za menjavo v latvijskih vratih, na koncu pa gostiteljico odpravila s 6:0.

"Naredili smo preveč individualnih napak, sploh zadnja tretjina ni bila v redu. To sem fantom tudi povedal, na tak način se tekma ne končuje. Kar me hrabri, je prvih 11 minut druge tretjine, ki je bilo spodobnih, ko smo igrali bolje. Čaka nas še en zahteven tekmec, ki pa morda ni toliko discipliniran kot Švicarji, a znova bo težko. Fantom sem v slačilnici povedal, da je ena tekma mimo, da jih imamo še šest in da ne smemo zdaj v ekipo vnesti kakšnega malodušja, slabega vzdušja. Že prej smo se dogovorili, da se ne bomo prepustili malodušju, da se bomo bojevali do konca," je po sobotnem porazu za nacionalno televizijo dejal selektor Matjaž Kopitar.

Kanadčani so prvenstvo odprli z zmago s 6:0 nad Latvijo. Foto: Guliverimage

Slovenija in Kanada sta se na svetovnih prvenstvih pomerili štirikrat, vselej so zmagali Severnoameričani: 8:0, 5:1, 4:3 po podaljšku, pred šestimi leti, ko so risi zadnjič igrali med elito, pa so bili boljši s 7:2.

Slovence po tekmi s Kanado čaka dan premora, v torek ob 15.20 pa nova tekma, ko se bodo zoperstavili Norveški.

Foto: Vir: Hokejska zveza Slovenije

Američani proti povratnikom Američani so na prvi tekmi s 4:1 premagali branilce naslova Fince. Danes jim bodo nasproti stali Madžari. Foto: Guliverimage

Prvo tekmo dneva na Finskem bodo igrali Američani in povratniki med elito, Madžari, vloga favorita je jasna.

Popoldan bodo Švicarji drugo zmago iskali proti Norvežanom, ki so se opekli s Kazahstanom, v Tampereju pa se bosta za drugo zmago pomerili Francija in Danska.

Zvečer sledita tekmi med Češko in Kazahstanom ter Švedsko in Avstrijo.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni v nižji rang

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Latvija, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Še več, najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala rang nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa bosta namesto njiju zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja

Svetovno prvenstvo v hokeju, 3. dan Nedelja, 14. maj Lestvica:

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Rigi:* Sobota, 13. maj

11.20 Švica – Slovenija Nedelja, 14. maj

11.20 Slovenija – Kanada Torek, 16. maj

15.20 Slovenija – Norveška Četrtek, 18. maj

15.20 Češka – Slovenija Petek, 19. maj

15.20 Latvija – Slovenija Nedelja, 21. maj

15.20 Slovenija – Slovaška Ponedeljek, 22. maj

19.20 Kazahstan – Slovenija *slovenski čas, Riga je +1 ura

