V živo: kdo bo svetovni prvak?

V Bratislavi poteka zadnje dejanje svetovnega hokejskega prvenstva. V finalu se merijo Finci in Kanadčani. Bodo javorovi listi slavili 27. ali Finci tretjič - zadnjič so leta 2011, ko je prvenstvo prav tako potekalo v Bratislavi. Na tekmi za tretje mesto so Rusi po kazenskih strelih s 3:2 strli Češko.

Kanadčanom se je že v tretji minuti ponudila priložnost za zadetek ob številčni prednosti, a je po napaki Marka Stona Jere Sallinen zadrsal proti kanadskim vratom, Kanadčan ga je podrl, sodnik pa je pokazal na kazenski strel. Izvajal ga je Oliwer Kaski, ki pa ni uspel premagati Matta Muraya. So pa rezultat v 11. minuti spremenili Kanadčani, za vodstvo 1:0 je zadel Shea Theodore.

Drugi del se je začel po željah Nordijcev, v 28. minuti je strelec zmagovitega finskega zadetka za finale, kapetan Marko Anttila, izenačil. Rezultat se do konca 40 minut ni spremenil. zadnjo tretjino so bolje začeli Finci, ki so z drugim zadetkom Anttile v 43. minuti tekme povedli z 2:1

Ponovitev finala iz leta 2016 V večernem finalu smo priča ponovitvi finala iz leta 2016, ko so naslov svetovnih prvakov po zmagi z 2:0 slavili Kanadčani. V finalu so zadnjič igrali leto pozneje, ko jim je tretji zaporedni naslov preprečila Švedska. V bogati zgodovini so zbrali 26 naslovov svetovnih prvakov, Finci imajo le dva. Prvič so bili najboljši leta 1995, zadnjič pa leta 2011, ko je bilo prvenstvo prav tako v Bratislavi. Bo slovaška prestolnica spet srečna za hokejiste iz dežele tisočerih jezer? Reprezentanci sta se srečali že v skupinskem delu, ko so s 3:1 zmagali Finci.

Tolažilna nagrada po drami in loteriji Rusom

Rusom, ki so bili do polfinale tekme neporaženi, v soboto v boju za finale nikakor ni uspelo premagati finskega vratarja, Andrej Vasilevskij pa je klonil enkrat, kar je bilo dovolj, da so ostali brez upov na prvi naslov svetovnih prvakov po letu 2014. Čehi v polfinalu niso imeli pravih možnosti proti Kanadi, izgubili so s kar 1:5.

Ruska hokejska reprezentanca je na tekmi za tretje mesto po kazenskih strelih strla odpor Čehov. Foto: Reuters

Češki selektor se je odločil za zanimivo vratarsko potezo, med vratnici je postavil sicer tretjega vratarja Simona Hrubca, medtem ko je drugi Patrik Bartošak. Zbornaji komandi je po strelu Mihaila Grigorenka v 14. minuti uspelo ugnati pokritega Hrubca, ki mu je plošček spolzel med nogama. A Čehi so odgovorili že po 40 sekundah, izenačil je Michal Repik, Dominik Kubalik pa je minuto pred koncem tretjine poskrbel za prvo češko vodstvo. Artem Anisimov je v začetku drugega dela izenačil, pri rezultatu 2:2 je ostalo tudi po 40 minutah.

Tudi v tretji tretjini, v kateri so Čehi močno pritisnili in bili boljši tekmec, se rezultat ni spremenil, prav tako ne po koncu desetminutnega podaljška tri na tri, tako da so odločali kazenski streli. V teh se Vasilevskij, ki se je v 65 minutah spopadel s kar 50 streli (Rusi so streljali 30-krat), ni pustil premagati, Rusi pa so dvakrat zadeli in osvojili bron.

Finale

Za tretje mesto

